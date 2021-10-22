Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezlerine vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Elazığ Belediyesi tarafından şehrin 20 noktasında kurulan ve hizmet sunan Spor ve Yaşam Merkezlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Spor ve Yaşam Merkezleri, hafta içi saat 08.30-14.30 saatleri arasında kadınlara hizmet verirken, 16.00-22.00 saatleri arasında ise erkeklere hizmet vermeye devam ediyor. Şehrin farklı noktalarına kurulan 20 merkezde, fitness, step-aerobik, pilates yaparak hem formda kalan vatandaşlar hem de stres atıyor.

Kayseri'den Elazığ'a geldiğini aktaran vatandaşlardan Selcan Muslu, "Elazığ Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezleri özellikle biz kadınlar için çok iyi oldu. Verilen hizmetten çok memnunum. Spor merkezinin mahallemizde olması ve evime yakın olması bizim için çok iyi. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'na hizmetinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Böyle bir spor merkezinin belediye tarafından açıldığını ve evlerine yakın olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Songül Aydın, "Bizim için çok güzel bir hizmet oldu. Pandemiden dolayı evde bunalmıştık. Açılan spor merkezlerimiz bizim için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde spor salonlarının kendileri için çok iyi olduğunu ifade eden Zuhal Şahinoğlu ise "Salonlar sayesinde nefes alıyoruz. Kadınların bu tür spor salonlarına çok ihtiyacı var. Burası açılınca ben çok memnun oldum. Kendi adıma çok sevindim. Spor yapmayı seviyorum. Herkes geliyor. Belediye Başkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bize böyle bir imkan sunuyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ