Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Elazığ'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa" konulu program düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa" konulu program düzenlendi. Program, İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti le başladı. Ardından Diyanet İşleri Başkalığı tarafından hazırlanan 'Peygamberimiz ve Vefa' konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Edibe Can Müftülük Sitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Vali Dr. Ömer Toraman, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Veysel Özdemir, kurum müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hz. Muhammed'in alemlere rahmet olarak gönderildiğini ifade eden İl Müftüsü Selami Aydın, "Aziz bir milletin evlatları olarak bizler Hz. Peygamberin kutlu yoluna meftun olan bir milletiz. Bu vatanın evlatları olarak en çok ona hürmet eder, onu hasretle özleriz. Sözlerin en güzeli ile en çok onu anarız. Şiirlerin en güzelini onun için yazar, onu için okuruz. El emeği göz nuru olan en kıymetli ilim ve sanat eserlerimizi ona ithaf ederiz. Çiçeklerden en çok gülü sevmemiz rengi ile, kokusu ile güzelliği ile onu hatırlattığı içindir" dedi.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın Vali Dr. Ömer Toraman'a ay yıldızlı bayrak taktim etmesinin ardından program sona erdi. - ELAZIĞ