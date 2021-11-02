Üye Girişi
Elon Musk: "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım" - Son Dakika

Elon Musk: "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım"

02.11.2021 00:23
Elon Musk:

ABD merkezli Tesla firmasının CEO'su Elon Musk, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley'in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP'ye bağışlayacağını belirtti.

ABD merkezli Tesla firmasının CEO'su Elon Musk, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley'in açıklamasının ardından 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP'ye bağışlayacağını belirtti. Musk, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım" dedi.

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Genel Müdürü David Beasley yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının CEO'su Elon Musk, Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos ile birkaç milyarderleri daha açlığı sona erdirmek için "tek seferlik" bir adım atmaya çağırmıştı. Beasley, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar. Bu karmaşık değil" ifadelerini kullanmıştı. Beasley'in açıklamasının ardından Musk'dan, 6 milyar dolar ifadesine yönelik açıklama geldi. Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar dolarlık Tesla hissesini satacağını ve geliri, paranın dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini gösterebilirse WFP'ye bağışlayacağını kaydetti. Musk, "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini tam olarak açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen şimdi satacağım ve bunu yapacağım. Fakat açık kaynak muhasebesi olmalı, böylece halk paranın nasıl harcandığını tam olarak görebilir" dedi.

"6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracak"

Elon Musk'ın açıklamasının ardından WFP Genel Müdürü Beasley, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 6 milyar doların dünyadaki açlığı çözmeyeceğini fakat birçok problemin çözülmesine yardımcı olacağını kaydetti. "6 milyar dolar dünyadaki açlığı çözmeyecek, fakat jeopolitik istikrarsızlığı, toplu göçü önleyecek ve 42 milyon insanı açlığın eşiğinde kurtaracak. Korona virüs (Covid-19), savaş ve iklim krizleri nedeniyle eşi görülmemiş bir kriz ve mükemmel bir fırtına" ifadelerini kullandı.

Ayrıca açıklamasında, konuyu tartışmak için Musk'a görüşme teklif eden Beasley, "Hadi konuşalım. Bu, Falcon Heavy uzay aracı kadar karmaşık değil, ama en azından konuşmamak için çok fazla tehlikede. Bir sonraki uçuşta seninle olabilirim. Duyduklarını beğenmezsen beni dışarı at" ifadelerini aktardı. Musk'a, güvenmesi için incelemelerde bulunabileceğini belirten Beasley, "Şeffaflık ve açık kaynak muhasebesi için sistemlere sahip olduğumuz konusunda sizi temin ederim. Ekibiniz, bunlardan tamamen emin olmak için bizi inceleyebilir ve bizimle birlikte çalışabilir" dedi. - CALİFORNİA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Elon Musk, CEO, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elon Musk: 'WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşının mucidi Dr. Özlem Türeci'den 23:19 Aşının mucidi Dr. Özlem Türeci'den "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi 23:00 Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Çin'deki Disneyland parkını ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı 22:42 Çin'deki Disneyland parkını ziyaret eden 34 bin kişi karantinaya alındı
Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti 21:52 Haber spikeri Şevval Şirin, Marmaray'da yaşadığı taciz olayını anlattı, kendisini suçlayanlara isyan etti Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi 20:09 Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 217 kişi vefat etti, 28 bin 678 yeni vaka tespit edildi Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor 18:36 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti 17:29 Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere sitem etti Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak 17:11 Başbakanlığa ikinci talip Davutoğlu oldu, sözleri AK Parti'yi çok kızdıracak

Son Dakika Haberleri
18:54 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili gündem olacak iddia! Yardımcıları ve görevleri bile netleşti
18:48 CHP Bayraklı ilçe yönetiminden 10 kişi istifasını verdi
18:47 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Taylan ve Luyindama'nın sözleşmeleri 3 yıl uzadı
18:35 Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi! 100 km hıza 4.8 saniyede çıkıyor
18:30 "Çiftlik Bank" davası sanığı Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı
18:28 Asistan hekimlerin 36 saat çalıştığını belirten Bakan Koca, hiç vakit kaybetmeden yeni talimatları yolladı
18:27 Bizim Çocuklar için yolun sonu! Yusuf Yazıcı satış listesine girdi
18:25 Kılıçdaroğlu, arka arkaya gelen zamlar sonrası hükümete sitem ettş: Herkes suçlu, bunlar ak kaşık!
18:10 Aşı karşıtı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan karantinaya girdi
18:09 Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük kayıp! Vida da maça götürülmedi
ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti ABD'den Ankara'daki F-35 görüşmesiyle ilgili ilk açıklama: Oldukça verimli geçti         
23:20
3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gitmediği Glasgow'daki İklim Zirvesi'ne Ekrem İmamoğlu davet edildi         
22:51
Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk Bütçe görüşmelerine AK Partili Aydemir ile İYİ Partili Yılmaz'ın polemiği damga vurdu: Mağarada yaşıyorduk         
22:38
19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü 19 yaşındaki genç, annesine uygunsuz mesaj atan köylüsünü tabancayla öldürdü         
20:58
Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış Müge Anlı'da stüdyo buz kesti! Kardeşinin cesedinin yanında sevgilisi tarafından tecavüze uğramış         
19:11
'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Damla Can, sevgilisiyle samimi bir halde görüntülendi         
18:08
Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum Arabasında 24 kilo uyuşturucuyla yakalanan ödüllü polis: Araçta mal olduğunu bilmiyordum         
17:17
Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı Sporcular isyan isyan etti ve sonuç aldı! Bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı         
17:07
Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
16:36
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 00:29:09. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk: "WFP, 6 milyar doların dünyadaki açlığı nasıl çözeceğini açıklayabilirse, Tesla hissesini hemen satacağım" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement