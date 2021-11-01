Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde 6 yıl önce yıkılan ve sık sık gündeme gelen eski minibüs garajı ile ilgili Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli açıklamalarda bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yer alan eski minibüs garajı ve eski otogar alanı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mülkiyeti son olarak Efeler Belediyesi'nde kalan garaj alanı hakkında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir açılışta Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç'ın eski minibüs garajının akıbeti ile ilgili sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Atay, hazırlanan proje için iki kez ihaleye çıkıldığını fakat ihaleye katılan olmadığını belirtti.

Kasım ayında üçüncü kez ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Atay; "Bu yerler ilgili 2 kez ihaleye çıkıldı ancak ihaleye giren olmadı. Üçüncü ihale 24 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Bunun da duyurusunu buradan yapayım. İnşallah girerler, girmezlerse de bir daha ihaleye çıkacağız. Başka bir formül bulmaya çalışacağım. İki kez ihale yaptık ama giren olmadı. Herkesin bilgisine sunuyorum" dedi.

"Çarşı projesi seçilmişti"

Efeler Belediyesi tarafından Eski Santral Minibüs Garajı'na yapılacak proje için düzenlenen anketin ardından otopark ve çarşıdan oluşan 2 numaralı proje yüzde 48,7 oy oranıyla en çok tercih edilen proje olmuştu. Kent yönetimine vatandaşların aktif olarak katılmasını amaçlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Zafer Meydanı'nda bulunan Eski Santral Minibüs Garajı'na yapılacak düzenleme için hazırlanan 3 projeyi halkın beğenisine sunmuştu. - AYDIN