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Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci - Son Dakika

Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci

20.10.2021 13:01
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci

12 Eylül Darbesi döneminde 13 gün kapatılan tek gazete ünvanı bulunan Gaziantep Ekspres Gazetesi, kuruluşunun 50'nci yıldönümünü kutluyor.

12 Eylül Darbesi döneminde 13 gün kapatılan tek gazete ünvanı bulunan Gaziantep Ekspres Gazetesi, kuruluşunun 50'nci yıldönümünü kutluyor.

Ekspres Gazetesi'nin 50. kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törene Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkanı ve Gaziantep Ekspres Gazetesinin Kurucusu Halil Zor, Ekspres Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Bora Zor, Trio Media Genel Koordinatörü Erol Karabay, Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve ABB Gaziantep Şube Başkanı Semra Öztürk, ABB Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ankay, Ekspres Gazetesi Köşe Yazarı Özgür Zor ve Muhittin Sait Köse, Ekspres Gazetesi Muhabirleri Meral Türkmen, Ayhan Duman ve Ekspres Gazetesi çalışanları Ceyda Nur Bozkurt ve Nazar Dağdeviren katıldı. ABB Genel Başkanı ve Ekspres Gazetesi Kurucusu Halil Zor'un Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Törenin ardından Gaziantep Ekspres Gazetesi Kurucusu ve Anadolu Basın Birliği (ABB) Genel Başkanı Halil Zor, Ekspres Gazetesinin 50 yıllık serüveni, Yerel Basının dünü ve bugününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilik Mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek sözlerine başlayan Zor, "Gazetecilik, benim çocukluk yıllarımda en çok sevdiğim mesleklerden birisiydi. 1972 yılı geldiğinde Ekspres Gazetesi'nin öncesi olan Özgür Gaziantep Gazetesi'ni kurma kararı aldık. Kurşun harflerle kumpaslara dizilen gazeteler, çok zorlu bir süreçten geçerek okuyucunun eline ulaşıyordu. Ankara, İzmir ve İstanbul dışında kalan yerlerde yerel basın, tipo, prova maddeleri ile basılara okuyucuya ulaştırılmaya çalıştık" dedi.

"12 Eylül döneminde 13 gün kapatılan tek gazete"

Hiç bir zaman taraf olmadıklarını ve 12 Eylül Darbesi Döneminde Gaziantep Ekspres Gazetesinin 13 gün kapatılan tek gazete olduğunu belirten Zor, "50 yıllık süreçte Yerle Gazeteciliğe şaibe bulaşmadan, ters bir yola girmeden, hiçbir siyasi parti ile hasım ve hısımlığımız olmadan, ayrım yapmadan yayınlarımızı sürdürmeye çalıştık. Bugün Anadolu Basını, gerçekten zor günler geçiriyor. Biz 12 Eylül'leri yaşadık. 12 Eylül Faşist Darbesi Döneminde, Anadolu'da 13 gün süreyle kapatılmış olan tek gazeteyiz. Biz sürekli demokrasi verdik, Atatürk İlkelerini savunduk, hiçbir partiye yandaş olmadık. Bugün yaşadığımız şartlarda Türkiye gerçekten zor günlerden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Yerel basın zor durumda"

Yerel basının zor günlerden geçtiğini dile getiren Halil Zor, "Yerel Basın öyle meşakkatli bir meslektir ki, tedavi gören hastaları, trafik kazasında yaralanan sürücüyü, cinayete kurban giden vatandaşı, evi yanan insanı, çaresiz insanı, ailenizden biri olarak görürsünüz. Yolu olmayan, elektriği olmayan, suyu akmayan mahalleyi kendi yaşam alanınız görür ve tüm bu acıları içinizde hissedersiniz. Yerel Basın, gerçekten zor durumda. Bu şartlarda, ekonomik bağımsızlığını kazanmadan Yerel Basının ayakta kalması çok zor. İşverenler ne kadar zor durumdaysa, yerel gazetede çalışan gazeteciler de o kadar güç şartlarda görev yapmaktadırlar. Gazeteciler, tüm baskılara, yıldırmalara rağmen görevini yapmaktadır. Ne gerekiyorsa onu yapacağız" şeklinde konuştu.

Yerel basının görevi

Yerel basının ülkenin birliği ve bütünlüğü konusunda hizmet etmelerinin gerektiğini ifade eden Zor, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul Basını İngilizlerin güdümüne girerken, Anadolu Basını ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Milli Mücadeleye destek verdi. Bugün de yerel basın, her dönemde ülkenin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için hizmet etmek zorundadır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci
Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci

Mustafa Kemal Atatürk, 12 Eylül Darbesi, Gaziantep, Gazete, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'in yarım asırlık çınarında yıldönümü sevinci - Son Dakika
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