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Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı - Son Dakika

Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı

28.10.2021 09:49
Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Türkiye'nin genelinde bir birinden farklı etkinliklerle kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerini Cumhuriyet coşkusu sardı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yılı Türkiye'nin genelinde bir birinden farklı etkinliklerle kutlanırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerini Cumhuriyet coşkusu sardı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın bütün kademelerinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri devam ederken anaokulu öğrencilerinin sahneye koyduğu etkinlikler izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Cumhuriyetin 98'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan program hakkında bilgiler veren GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle öğrencilerimizle birlikte okulumuzda izleyicisiz olarak gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini bu yıl pandemi kurallarına uyarak ailelerimizin katılımıyla gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Cumhuriyetimizin 98'inci yıl etkinlikleri kurumumuz genelinde olduğu gibi anaokulumuzda da birçok etkinlikle kutlanmaktadır. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulu öğrencilerimiz Cumhuriyetin kuruluş öyküsünü marşlar ve dans gösterileri eşliğinde sahneye taşıdı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama töreni, İngilizce Cumhuriyet sözleri, Cumhuriyet draması (Oratoryo) Zeybek, Vals ve Okul korusunun gösterileri ile sona erdi" diye konuştu.

Etkinliklerin devam edeceğini de ifade eden Bozkurt öğrencilerin kutlamalarda aldıkları görevlerden dolayı büyük bir heyecan yaşadıklarının da altını çizdi. - GAZİANTEP

Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı
Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı
Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı
Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı

Cumhuriyet, Gaziantep, Bozkurt, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep Kolej Vakfı'nı Cumhuriyet coşkusu sardı - Son Dakika


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