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Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor - Son Dakika

Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor

25.10.2021 16:51

Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyorAYDIN İkinci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında düzenlenen 'çocuklar için kil atölyesi' Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü.

Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor

AYDIN İkinci Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında düzenlenen 'çocuklar için kil atölyesi' Kuşadalı miniklerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Bayraklıdede Mahallesi'ndeki eski deve güreşleri arenasında gerçekleşen sempozyum, 25. günü geride bıraktı. Heykeltraş Hakan Şengönül'ün küratörlüğünde 30 Ekim tarihine kadar sürecek olan sempozyuma Türkiye'den Çağdaş Erçelik, Hanife Yüksel, Kemal Özkan Arslan, Burak Çizer, Hakan Şengönül ve Vasilisa Chugunova, İran'dan Bahman Chegeni, Gürcistan'dan Ivan Guldedava, Estonya'dan Kirill Grekov, Rusya'dan ise Mikail Sobolev katılıyor. Mermer blokları 'Yaşam Hakkı' temasıyla yontan heykeltıraşların eserleri kentin farklı noktalarında sergilenecek.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu, minik misafirlerini ağırladı. Sempozyum kapsamında düzenlenen çocuklar için kil atölyesine 4 grup halinde 150 çocuk katıldı. Sempozyumun heykeltraşları eşliğinde kilden farklı şekiller yapan çocuklar gün boyunca keyifli vakit geçirdi. Çocukların mutluluğuna Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da ortak oldu. Kuşadalı miniklerle birlikte kilden heykel yapan Başkan Yardımcısı Turan, ardından çocuklara katılım belgelerini verdi.

Kuşadalı çocukları sanatla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu devam ediyor. Herykeltraşlarımızın mermer blokları yontarak hazırladığı eserler şekil almaya başladı. 30 Ekim'de sona erecek sempozyumun bugün minik konukları vardı. Etkinliğimize katılan çocuklarımızla gün boyunca kilden küçük heykeller yaptık. Hep birlikte güzel vakit geçirdik" dedi.

Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor
Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor
Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor
Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor

Kuşadası Belediyesi, Sempozyum, Kuşadası, Heykel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Geleceğin Heykeltraşları Neopolis'te yetişiyor - Son Dakika


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