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Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı - Son Dakika

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

11.10.2021 14:57

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Tema Vakfı Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliği düzenledi. Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı da etkinliğe katılarak destek verdi.

Tema Vakfı Balıkesir ve Edremit ilçe temsilcilikleri, Genç Tema ve Çocuk Halk Oyunları ekibiyle birlikte Altınkum Mahallesi Dalyan sahilini temizlediler. Edremit Belediyesi ve Edremit Kent Konseyi'nin destek verdiği etkinliğe Edremit Kent Konseyi Genel Sekreteri Tayfun Canlı, Tema Vakfı Balıkesir İl Temsilcisi Metin Kuter ve Edremit İlçe Temsilcisi Ebru Tunçel katıldı. Etkinlikte çocuklar "Doğayı Kirletme, Geleceğimizi Karartma" mesajını verdiler.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, "Edremit ve Balıkesir Tema Temsilciliği tarafından yapılan kıyı temizliği gönüllü çalışmasına destek veriyoruz. Edremit Tema gönüllü çocuklarımızın farkındalık etkinliğine katılıyoruz. Temiz çevre, temiz Edremit için hep birlikte tam destek diyoruz" dedi.

"Doğayı kirletme geleceğimizi karartma" sloganıyla dalyan sahilinde başlayan etkinlik kentin çeşitli bölgelerinde devam edecek.

Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı
Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı
Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı
Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı

Tema Vakfı, Balıkesir, Edremit, Dalyan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Sekreter Tayfun Canlı, Dalyan sahilinde çevre temizliği etkinliğine katıldı - Son Dakika


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