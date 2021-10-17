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Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu - Son Dakika

Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu

17.10.2021 16:50

Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu Balıkesir'in Gönen ilçesinde 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 2 gün önce kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın bulundu.

Gönen ilçesinde 15 Ekim sabahından bu yana kayıp olarak araması yapılan Karasukabaklar mahallesinde ikamet eden, yalınız yaşayan, Alzheimer hastası 1938 doğumlu Gülten Güler bu gün sabah saatlerinde AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan sağlık kontrolde Kaybolan kadının sağlık durumu iyi olduğu tespit edildi.

Kayıp kadının bulunması İçin Gönen İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığından 4 Asayiş Timi, İl Jandarma Komutanlığından 1 İz Takip Köpeği, 50 kişilik jandarma komando birliği, AFAD İl Müdürlüğünden 8, Gönen -GÖNDAK Ekibinden 12 personel arama çalışmalarına katıldı. Yaşlı kadınının hastanede yapılan kontrölünde sağlık durmunun iyi olduğu tespit edildi.

Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu
Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu

Alzheimer, Jandarma, Hisarcık, Gönen, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönen'de 2 gündür kayıp Alzheimer hastası kadın bulundu - Son Dakika
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