Gürün'de Muhtarlar Günü unutulmadı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün İlçesinde 19 Ekim muhtarlar günü dolaylısı program düzenlendi.

Gürün Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen programda ilk olarak Atatürk anıtına çelenk bırakılarak İstiklal Marşı okundu. Programa ilçe Kaymakamı Halil Yazıcı, İl Genel Meclis Üyesi Hamidettin Kızılpınar, İlçe Jandarma Komutanı Rıza Duman, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Bozkur, Gürün Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Aktepe ve muhtarlar katıldı.

Burada günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Aktepe, örnek muhtarı "halkın sorunlarını ilgili makamlara taşıyıp çözen" muhtar olarak tanımlayıp, "Muhtarlık bir onur görevidir. Muhtarlık köyünde ve en iyi idare şekli ile o yörenin seçkin ve en etkin kişisidir. Bu nedenle köy ve mahallelerimizde en güzel hizmeti sağlamak zorundayız. Yarınlarımızı daha yaşanır bir şekle getirmek için gayret göstermeliyiz" dedi. - SİVAS