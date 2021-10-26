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Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika

Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı

26.10.2021 12:44
Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin Hakka Yürüyüşünün 750. Anma Yılı Programı düzenlendi.

2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen Hacı Bektaş Veli'nin Hakka Yürüyüşünün 750. Anma Yılı Programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, Hacı Bektaş Veli'nin Hakka yürüyüşünün 750. Anma Yılı video gösterimi ve açılış konuşmaları ile başladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'ın açılış konuşmalarının ardından Harran Üniversitesi Fen edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Bektaş tarafından "Hakka Yürüyüşünün 750. Yılında Hacı Bektaş Veliyi Anlamak" konulu konferans verildi.

Programda konuşan Vali Abdullah Erin, Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin tüm insanlığın huzuru için yol gösterici olduğunu ifade ederek, Yeniçeri Ocağı üzerindeki olumlu etkisine değindi. Hacı Bektaş Veli'nin, 13'üncü yüzyılda hurafe ve safsatalara karşı akıl ve mantığı önemseyen tavrına dikkat çeken Vali Erin, "Keşke, bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından vazgeçsek. Her şeyi maddiyata indirgeyen ve insanları sadece karını ve sahip olduğu servetin artırılması cinnetine düşüren kapitalist, emperyalist zihniyetin etkisinden kurtulabilsek. Yeniden özümüze yüzümüzü çevirsek, o büyük ummandan, Peygamber Efendimizden beslenen ve o insandan ve insanlardan ibret alsak, ders alsak. Bu yıl dönümünün tüm insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına ve mazlumların yeniden ayağa kalkmasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Bu yıl ve bu günün önemli bir gün olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de "Bizim, kendi değerlerimizi tanımaya çok ihtiyacımız var. Hacı Bektaş Veli'yi bu sene tanıyacağız. Onun düşüncelerini, söylemlerini çokça tekrar edeceğiz. Ama çokça tekrar etmekle de kalmayacak, onu gönüllerimize, kalplerimize indireceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsündeki ağaçlandırma alanında oluşturulan Hacı Bektaş Veli Ormanına fidan dikimi ve aşure ikramının ardından sona erdi. - ŞANLIURFA

Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı
Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı
Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı
Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hacı Bektaş Veli Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika


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