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Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi - Son Dakika

Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi

14.10.2021 20:44
Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi

Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi Hatalı dönüşün meydana getirdiği kaza kamerada Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orta şeritte seyir halindeyken sinyal vermeden aniden sağa dönen otomobil, aynı istikamete ilerleyen motosiklete çarparak kazaya neden oldu.

Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi

Hatalı dönüşün meydana getirdiği kaza kamerada

DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orta şeritte seyir halindeyken sinyal vermeden aniden sağa dönen otomobil, aynı istikamete ilerleyen motosiklete çarparak kazaya neden oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre; 29 Ekim Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 64 NH 111 plakalı otomobil orta şeritten sinyal vermeyerek dikkatsiz bir şekilde sağa döneceği sırada aynı istikamete doğru ilerleyen 20 BHZ 05 plakalı motosikletle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücü yere düşerken, çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ekipler otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürürken, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sinyal vermeden orta şeritten aniden sağa dönen otomobilin, motosikletliye çarparak kazaya neden olduğu an yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hatalı dönüş faciayı beraberinde getirdi - Son Dakika


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