'Hayaller Küllenmesin' yardım kampanyasında toplanan malzemeler Manavgat'a ulaştı - Son Dakika

Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik'te ki sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri işbirliğiyle düzenlenen 'Hayaller Küllenmesin' yardım kampanyası kapsamında hazırlanan malzemeler, Antalya'nın Manavgat ilçesi Güzelyalı köyündeki Belenobası İlkokulu'na ulaştırıldı.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Kent Konseyi Genel Sekreteri Tolga Dedeoğlu ve dernek temsilcileri, Bilecik'teki hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından hazırlanan okul kırtasiye malzemeleri, çeyiz setleri, inşaat malzemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim etti. Hayvanlar için 100 adet saman balyasının ve 100 adet çit telinin gönderildiği yardım kampanyası hakkında bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen şunları söyledi:

"Bilecik Kent Konseyi olarak ilimizdeki sivil toplum örgütlerinin de katılımı ile anlamlı bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz ay çalışmalarını başlattığımız 'Hayaller Küllenmesin' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ve zor durumdaki vatandaşlarımıza ulaşmaya devam ediyoruz. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın sihirli gücü ile imkanlarımız ölçüsünde yurdumuzun dört bir köşesindeki zor durumda olan vatandaşlarımıza yardımlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşları olarak amacımız ve hedefimiz; en zor şartlarda bile umudumuzu kaybetmemek, yüzlerdeki gülümsemeyi soldurmamak, sevinçleri çoğaltmak ve hüzünleri azaltmaktır. Bu amaç doğrultusunda geçtiğimiz aylarda büyük bir zorluğun içinde kalan Manavgat ilçesi sakinlerine Bilecik'ten yardım eli uzattık. Şehrimizdeki hayırsever vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu üyeleri tarafından hazırlanan okul kırtasiye malzemeleri, çeyiz setleri, inşaat malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim ettik. Bu güzel çalışmada yer alan başta Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin olmak üzere tüm yardımseverlere teşekkür ederiz." - BİLECİK