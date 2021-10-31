Üye Girişi
Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular - Son Dakika

Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular

31.10.2021 15:00
Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular

İzmit Belediyesi, Hoşgörü Yolu'nda düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle vatandaşları hem kent tarihi, hem de spor ile buluşturdu.

İzmit Belediyesi, Hoşgörü Yolu'nda düzenlediği yürüyüş etkinliğiyle vatandaşları hem kent tarihi, hem de spor ile buluşturdu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği'nin ortak düzenlediği etkinlikle doğa severler Hoşgöru Yolu'nun yaklaşık 7.5 kilometrelik 1'inci etabını tamamladı. İzmit'in önemli kültür varlıklarını yakından inceleyerek fotoğraflayan ve bilgi sahibi olma fırsatı yakalayan katılımcılara, organizasyon boyunca Kültür Müdürlüğü'nden gelen uzmanlar eşlik etti. İzmit Belediyesi önünde toplanan yürüyüş ekibi sırasıyla; Nicomedia Sarayı, Kertil Tekke Meydanı (çeşme), Akça Cami, Saatçi Ali Efendi Konağı, Hacı Ayvaz Cami, Nicomedia Dış Surlar ve Santa Barbara, Namazgah Şehitliği, Orhan Cami, Canfeda, Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Karaburç, Amfitiyatro Alanı, Akçakoca Camii, Kapanca Sokak, Sırrı Selim Paşa Konağı, Yumurtacı Mescidi, Pembe Köşk, Atatürk Evi, Kültür Tepesi meydanı, Av Köşkü, Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli'ni gezdi.

Avrasya Yolu Projesi içinde de yer alan İzmit ile İznik arasında 1700 yıllık geçmişe sahip olan tarihi Hoşgörü Yolu'nda gerçekleştirilen etkinlikten büyük keyif alan ve günü memnuniyetle tamamlayan vatandaşlar, başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - KOCAELİ

Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular
Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular
Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular

Mustafa Kemal Atatürk, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı 14:49 Beşiktaş yine revire döndü! Kritik maçlar öncesi ilk 11'den iki yıldız daha sakatlandı İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar 14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz 14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu 13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu ABD Başkanı Biden, 13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz 13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız 12:03 Migros, BİM ve Şok'tan sonra para cezalarına yönelik bir tepki de CarrefourSA'dan: Kararın iptali için yargıya başvuracağız Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor 11:01 Fatih Terim'den çılgın kadro! Taraftarın görmek istediği ilk 11'i sahaya çıkartıyor

Son Dakika Haberleri
14:34 Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti
14:33 İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı! İşte Acun Ilıcalı'nın ödeyeceği miktar
14:05 Son Dakika! Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden zirvesiyle ilgili açıklama: Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz
13:55 Emekli emniyet amirinin sır ölümü! Çocukları cansız bedenini evinde buldu
13:29 Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi
13:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu
13:09 ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz
13:07 Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı
13:05 Beşiktaş'ın iptal edilen golüne Deniz Çoban'dan yorum: VAR karışamaz
13:03 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini öğrenmek için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini öğrenmek için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
14:52
Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti Dehşete düşüren anlar kamerada! 15 tonluk kamyon, ayağı takılan 8 yaşındaki çocuğun üstünden geçti         
14:35
Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu Villadan gelen silah sesleri jandarmayı harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çifti ölü buldu         
14:19
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme başladı         
13:10
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! 3036 yılıyla ilgili korkunç sözler! "Bunlar iyi günlerimiz" diyerek yaşanacakları anlattı         
13:04
Uyuşturucu kavgasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarına boğuldu: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı Uyuşturucu kavgasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarına boğuldu: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı         
11:50
Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor         
10:31
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 15:06:10. #1.11#
SON DAKİKA: Hoşgörü Yolu'nda tarihe dokundular - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement