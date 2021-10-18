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Hüseyin Beyhan'ın acı günü - Son Dakika

Hüseyin Beyhan'ın acı günü

18.10.2021 16:52
Hüseyin Beyhan'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın vefat eden babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın vefat eden babası, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan'ın babası Hüseyin Beyhan (80) hayatını kaybetti. Merhum Beyhan'ın cenazesi Yeşilhisar ilçesinde bulunan Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Hüseyin Beyhan'ın acı günü
Hüseyin Beyhan'ın acı günü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar, Cenaze, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hüseyin Beyhan'ın acı günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hüseyin Beyhan'ın acı günü - Son Dakika
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