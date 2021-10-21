İş adamı Ruşen Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Vefat eden Ruşen Yıldırım'ın Erzurum'a getirilen cenaze törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, Ticaret Odası Başkanı Lütfü Yücelik, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Eyup Tavlaşoğlu, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum eski Baro Başkanı Av.Faruk Terzioğlu, İş Adamı Mehmet Seven, İş Adamları ve ailesi katıldı.

Süt kazanında banyo yapmalarıyla gündem olan iki çalışan, beraat etti