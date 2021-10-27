Isparta Belediyesi'ne Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama ödülü - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ekim ayı meclis toplantısında Isparta Belediyesi, Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması ödülüne layık görüldü. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başkanlığında TBB hizmet binasında yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı toplantıya belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkan Vekili Şükrü Karatepe, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala da yer aldı.

Meclis toplantısının ardından TBB tarafından düzenlenen ve sonuçları açıklanan Sürdürülebilir Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama yarışmasında Isparta Belediyesi ödül almaya hak kazandı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in elinden aldı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, böyle bir ödülü Isparta adına almaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederken, TBB Başkanı Fatma Şahin ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ISPARTA