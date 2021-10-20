İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde 32 derslikli okul binası inşa ediyor. Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden Orhan Kemal'in adını taşıyacak okul yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlayacak. Zemin etüdü tamamlanan projenin yapımına kısa sürede başlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibinin Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki incelemelerinde, bölge halkının ilettiği okul talebi için çalışmalar başladı. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirilecek. Okul binasının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan çocuklar dağlık araziden geçmek ve uzun mesafe yürümek zorunda kalmayacak.

Tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ilk okul

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan protokol çerçevesinde, yaklaşık 1000 öğrencinin faydalanacağı okul binası 32 derslikli olacak. Çevre dostu ve engelsiz olarak tasarlanacak bina, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılacak. Okul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZBETON A.Ş tarafından yapılacak ve İzmir'de tümüyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk okul binası olacak.

Okulun inşaatı için halk arasında "Eski Çamlık" olarak bilinen bölge seçildi. 14 bin 545 metrekarelik alanda inşa edilecek okul için zemin etüdü tamamlandı, projelendirme çalışmalarının aralık ayında bitirilmesi öngörülüyor. Yapım ihalesine ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkılması planlanıyor.

Orhan Kemal'in adını taşıyacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu okul İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine attığı en değerli imzalardan biri olacak. Kuracağımız eğitim yuvasının Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden Orhan Kemal'in adını taşımasını uygun gördük. İnanıyorum ki bu sıralardan onun kadar aydınlık ve yurtsever nesiller yetişecek" dedi. - İZMİR