Üye Girişi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor

20.10.2021 12:55
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde 32 derslikli okul binası inşa ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'nde 32 derslikli okul binası inşa ediyor. Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden Orhan Kemal'in adını taşıyacak okul yaklaşık 1000 öğrenciye eğitim-öğretim imkanı sağlayacak. Zemin etüdü tamamlanan projenin yapımına kısa sürede başlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Acil Çözüm Ekibinin Karabağlar Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki incelemelerinde, bölge halkının ilettiği okul talebi için çalışmalar başladı. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesinin tamamen kendi imkanlarıyla hayata geçirilecek. Okul binasının tamamlanmasıyla bölgede yaşayan çocuklar dağlık araziden geçmek ve uzun mesafe yürümek zorunda kalmayacak.

Tümüyle İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ilk okul

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle imzalanan protokol çerçevesinde, yaklaşık 1000 öğrencinin faydalanacağı okul binası 32 derslikli olacak. Çevre dostu ve engelsiz olarak tasarlanacak bina, ilkokul ve ortaokul olarak kullanılacak. Okul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZBETON A.Ş tarafından yapılacak ve İzmir'de tümüyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ilk okul binası olacak.

Okulun inşaatı için halk arasında "Eski Çamlık" olarak bilinen bölge seçildi. 14 bin 545 metrekarelik alanda inşa edilecek okul için zemin etüdü tamamlandı, projelendirme çalışmalarının aralık ayında bitirilmesi öngörülüyor. Yapım ihalesine ise önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde çıkılması planlanıyor.

Orhan Kemal'in adını taşıyacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin tüm çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu okul İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin geleceğine attığı en değerli imzalardan biri olacak. Kuracağımız eğitim yuvasının Türk edebiyatının en değerli kalemlerinden Orhan Kemal'in adını taşımasını uygun gördük. İnanıyorum ki bu sıralardan onun kadar aydınlık ve yurtsever nesiller yetişecek" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu 12:42 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı 12:31 Market sahibi, güvenlik kamerasına yakalanan koltuk hırsızını izlerken kahkahasını tutamadı Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı 12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı 12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu 12:01 ''Sakallı Bilo'' tanınan adamın cansız bedeni parkta bulundu Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü 11:47 Göçmen Sağlığı Merkezi'nde feci cinayet! Kavga ettiği doktor arkadaşını tüfekle öldürdü
Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar 11:10 Diyarbakır'daki 'Hafıza Odası' sergisinde tabutları surlardan aşağıya attılar Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım 11:03 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden adamın savunması pes dedirtti: Saçı kısaydı erkek sandım

Son Dakika Haberleri
12:41 Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu
12:36 Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı
12:17 Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor
12:13 Reyhan Karaca yıllar sonra anlattı! Aşı karşıtı babası yüzünden canından oluyordu
12:13 Ronaldinho'nun son hali görenleri duygulandırdı! Messi, büyük ustaya sıkı sıkı sarıldı
12:06 Rusya, onlarca gemi ve jetle şov yaptı! Kırım tatbikatı resmi televizyonda canlı olarak yayınladı
12:03 Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı
11:50 Adana'da kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
11:49 Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor
11:44 Altın fiyatları bugün ne oldu? 20 Ekim 2021 güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Rus basınında: Kimseden korkmuyor, beş nükleer güce saldırdı         
12:45
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor Son seçim anketinde dikkat çeken detay! 4 parti dümeni Millet İttifakı'na kırarsa aradaki fark 20 puana yükseliyor         
12:18
Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık Kurşunlandı, boğuldu, kaza geçirdi, elektrik çarptı, kalbi durdu ama yine de hayatta kaldı! Onun lakabı artık "Kedi"         
12:10
Dehşete düşüren cinayet! Dehşete düşüren cinayet! "Seni oğlan yapacağım" diyen adamı öldürüp cinsel organını kopardı         
12:03
Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor Akaryakıttaki zamlar gıdayı da vuracak! Fiyatların en az yüzde 30 yükselmesi bekleniyor         
11:49
Masaya vurarak, Masaya vurarak, "Onu istemiyorum" demişti! Ali Koç'un hedefindeki Metin Tokat, ayrıldı         
11:33
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor Bu okuldan mezun olan öğrenciler, 5 bin lira maaşla hemen işe başlayabiliyor         
10:36
Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu Son Dakika! Ankara'da MTA Genel Müdürlüğü bahçesinde ısı santralinde yapılan bakım sırasında patlama oldu         
10:18
Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede Volkan Demirel'de yer aldı         
10:10
Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş Karısının boğazı kesilen adamın cesedi, eşinden 3 gün sonra bulunmuştu! Katil, önce kocayı öldürmüş         
10:07
KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti KYK yurdu önünde ayaklanan öğrencilere İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti         
07:35
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 13:00:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi Karabağlar'a okul yaptırıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement