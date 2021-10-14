Üye Girişi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi - Son Dakika

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

14.10.2021 10:16
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı.

Kadıköy Belediyesi, ilçeyi olası afetlere hazırlamak için yaptığı çalışmalar kapsamında bünyesine gezici aşevi aracını kattı. Gezici aşevi, tek seferde 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesi ile hizmet verecek.

Kadıköy Belediyesi'nin bünyesine kattığı gezici aşevi, doğal afet ve acil durumlar halinde sıcak yemek dağıtacak. Araçta incelemelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul'un deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatarak, Kadıköy'ü depreme hazırladıklarını söyledi. Odabaşı, "İhtiyaç sahibi yurttaşlarımıza, komşularımıza, Kadıköy'de yaşayan ya da Kadıköy'de anlık bulunan İstanbullu komşularımıza hızlı bir şekilde hizmet verebilmek için bünyemize kattığımız gezici aşevinin en önemli görevi Kadıköy'ü depreme hazırlamak. Bilim insanlarının söylediği İstanbul depremi gerçeğinden yola çıkarak göreve başladığım günden beridir Kadıköy Belediyesi'ni deprem sonrasına hazırlama çalışmalarımı sürdürüyorum. Bunun en önemli unsurlarından birisi de gezici aşevi. Kadıköy Belediyesi olarak olası İstanbul depremi sonrasında komşularımızın yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gezici aşevini hizmete sunduk. Deprem sonrasında insanların yemeğe ulaşması, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok zor olacak. Pratiklerimizde de bunu gördük. En son İzmir depreminde, buradan giden arama kurtarma ekibi arkadaşlarla birlikte ben de oradaydım, böyle bir aşevine ihtiyaç olduğu çok aşikardı. Hızlıca projesini çizdik, yaptırdık ve bugün itibarıyla Kadıköylülerin hizmetine sunuyoruz. Bir aşevi daha yapma planlarımız var. Çünkü Kadıköy nüfusu deprem sonrası etkilenecek alanda ve bir gezici aşevinin yetmeyeceği düşüncesindeyiz. Bunlara paralel olarak bu tırların hemen yanında duracak daha küçük mobil ikram araçlarımız var, onlar zaten hizmete başlamıştı. Ege'de çıkan yangınlar sırasında oraya gitti. Kastamonu, Ordu, Sinop, Rize'deki sel felaketlerinde de orada görev yaptı. Şu an Kadıköy'ün değişik yerlerinde görev yapıyorlar. Her gezici aşevinin arkasında bunlar da olacak ve aşevi tırında pişen yemekleri daha uzak noktalara taşıyacaklar. Umarım bu aşevi tüm belediyelere de örnek olur. Biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Bu büyük bir ihtiyaç" dedi.

3 bin kişilik sıcak yemek yapma kapasitesine sahip 13 metre uzunluğundaki araçta 5 adet yemek pişirme kazanı, 2 adet soğuk hava deposu, fırın, yemek dağıtma tezgahı ve mutfak el aletleri bulunuyor. - İSTANBUL

Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi
Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi

Kadıköy Belediyesi, İstanbul, Kadıköy, Deprem, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı 09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti 09:50 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı 09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi 09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede 08:17 Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı 07:31 Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor 18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor

Son Dakika Haberleri
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
09:57 İstanbul'da silahlı maganda dehşet saçtı: Vatandaşların gözü önünde güpegündüz kurşun yağdırdı
09:52 Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak
09:49 MasterChef Türkiye yeni sezonunda heyecanlı karşılaşma! Kırmızı takım, rakibini fark atarak mağlup etti
09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış
09:31 Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı
09:19 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı
09:12 İstanbul, güne yangınla başladı! Geri Dönüşüm Tesisi cayır cayır yanıyor
09:11 ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi
Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak Rusya, ilk S-500 Hava Savunma Sistemi'ni aktif hale getirdi! Moskova hava sahasını koruyacak         
09:52
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
Denizli'de sevgili cinayeti! Denizli'de sevgili cinayeti! "Yanlışlıkla ezdim" dedi, gerçek sonradan ortaya çıktı         
09:09
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
"Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
18:06
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 10:21:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de gezici aşevi hizmete girdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement