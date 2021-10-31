Kapadokya Üniversitesi'nden meme kanserine karşı anlamlı farkındalık - Son Dakika

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlik programı tamamlandı. Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı öğrencileri ile Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinliklerin son gününde, "Erken teşhis hayat kurtarır! Korkma farkında ol!" yazılı meme kanseri farkındalık pankartı, sıcak hava balonu ile Göreme semalarında uçuruldu.

? Kapadokya Üniversitesi'nin 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında son gün bir konferans da düzenlendi. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz'ın da katılımı ile çevrim içi olarak düzenlenen konferansa, konuşmacı olarak ayrıca İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden Doç. Dr. Merve Gürsoy, TÜMRAD-DER Yönetim Kurulu Üyesi Ece Erdoğan ve Acıbadem Üniversitesi TGT Programı Öğr. Gör. Özge Kovan katıldı.

Kapadokya Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Program Başkanı Dilek Ataseven yaptığı açıklamada, "Meme kanserinin erken tanısı hayat kurtarır. Burada da amacımız hem üniversitemiz öğrenci ve çalışanlarında hem de Kapadokya bölgesinde farkındalığı artırarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kanser taramalarına ve toplum sağlığına destek olmaktır. Bu kapsamda 'Erken teşhis hayat kurtarır! Korkma farkında ol!' yazılı meme kanseri farkındalık pankartımızı üniversitemiz sıcak hava balonu ile gökyüzüne uçurduk. Bölge halkının ilgisinden hayli memnunuz" dedi. - NEVŞEHİR