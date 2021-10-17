Karabağ'daki Füzuli Havalimanı'na uluslararası havalimanı statüsü verildi - Son Dakika

Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılan Füzuli kentinde inşa edilen havalimanına uluslararası statü verildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından Füzuli Havalimanı'na, uluslararası statü verildiği belirtildi. Açıklamada, Füzuli Havalimanı uluslararası uçuşlara açık olacağı ve Karabağ'ın turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

Füzuli Havalimanı

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın ilk havalimanı Füzuli Uluslararası Havalimanı, en yüksek uluslararası standart ve normlara uygun olarak, her türlü uçağı kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanına ilk test uçuşu 5 Eylül'de AZAL'ın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A340-500 ile gerçekleştirilmişti. Tüm uluslararası standartlara cevap veren Füzuli Havalimanı 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde bir piste sahip. 60 bin metrekarelik bir alanı kaplayan bir piste sahip olan havalimanı, 8 uçağı aynı anda kabul edebiliyor. - BAKÜ