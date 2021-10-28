Karacabey Belediyesi'nde görev değişimi - Son Dakika

Karacabey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde değişiklik yaşandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut Uluyol'un yerine, Zabıta Müdürü Kürşat Sofuoğlu getirilirken, Zabıta Müdürlüğüne ise Murat Kuşaklı tayin edildi.
Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürüten Mahmut Uluyol'un yerine, Zabıta Müdürü Kürşat Sofuoğlu getirildi. Zabıta Müdürlüğüne ise Murat Kuşaklı tayin edildi.
Belediye Başkanı Ali Özkan, belediyedeki görev değişiminin hayırlı olmasını dileyerek, yeni göreve başlayan müdürlere başarılar diledi. Özkan, "Yeni müdürlerimize vazifelerinde başarılar diliyorum" dedi. - BURSA
Kaynak: İHA
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