Kars'ta Bayrak ve Atatürk temalı lazer gösterisi - Son Dakika

Kars Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, tarihi Kars Kalesi eteklerinde gerçekleştirilen gösteri, büyük beğeni topladı. Kars'ın kurtuluşuna ithafen gerçekleştirilen etkinlikte, Kars Kalesi'ne Türk bayrağı, Atatürk, Türkiye haritası ve çeşitli motifler yansıtıldı.

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