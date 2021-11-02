Kars'ta caddeler temizleniyor - Son Dakika

Kars'ta cadde ve sokaklar belediye ekiplerince temizleniyor.

Kars Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı. Mahalle aralarında ve başlatılan temizlik çalışmalarıyla çöpler ve atıklar kaldırılarak, caddeler tazyikli su ile yıkanıyor.

Temizlik çalışmalarına desek veren vatandaşlar ise belediye ekipleriyle birlikte evlerinin önlerinde bulunan atıkları toplayarak poşetleri koyuyor. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda cadde ve kaldırımlar pırıl pırıl oldu. Çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS