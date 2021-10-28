Kars'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen çelenk koyma töreni daha sonra son buldu. - KARS

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz , Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Başsavcı Soner Aygün, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Çakmak , İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, kurum ve daire amirleri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde çelenk koyma töreni düzenledi. Daha sonra Atatürk Anıtı'na sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı'nın çelenkleri konuldu.

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