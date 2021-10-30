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Kartal'da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu - Son Dakika

Kartal'da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

30.10.2021 09:20

- Kartal'da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi.

- Kartal'da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu

İSTANBUL - Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı yürüyüşü düzenlendi. "Cumhuriyet Yürüyüşü" adı verilen fener alayında gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

Kartal Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve binlerce vatandaş fener alayına katıldı. 'Cumhuriyet Yürüyüşü' adı verilen yürüyüş Kartallı Kazım Meydanı'ndan saat 19.00'da başlayıp Kartal Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşte dev Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı açıldı. Cumhuriyet Yürüyüşünde gencinden yaşlısına binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle coşkulu marşlar eşliğinde yürüdü.

"Kartal'da bayram coşkusu bir başka"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 29 Eki Cumhuriyet Bayramı'ndaki yapılan etkinliklerden söz ederek, "Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, Kartal Meydandayız. Biz biraz evvel 10 binlerce Kartallı komşumuzla birlikte Kuvay-ı Milliye kahramanı Kartallı Kazım Meydanı'ndan yürümeye başladık. ve bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıtının olduğu Kartal Meydanı'na geldik. Bu anlamlı yürüyüşün ardından 10 binlerle birlikte Cumhuriyet coşkusunu birazdan Cem Adrian konseriyle yaşamaya devam edeceğiz. Kartal'da Cumhuriyet Haftası kutlamaları dün başladı. 28 Ekim Selda Bağcan konseriyle başladı. Yarın Gazapizm, pazar günü de Haluk Levent konseri olacak. Dört gün boyunca çocuk etkinlikleri, mahalle şenlikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel satranç turnuvaları ve basketbol turnuvaları gibi spor aktiviteleri gerçekleşiyor. Sanat atölyeleri gerçekleşiyor. Çünkü bu Cumhuriyet kutlanmaya değer, 98 yıl dile kolay, tam 98 yıl önce o zor şartlarda birçok badireleri anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları aynı zamanda Cumhuriyet'i kurarak 'egemenlik kayıtsız şartsız' milletindir dedi. Halkın kendi kendini yönetmesine imkan tanıdı. Padişahlığı ortadan kaldırdı. ve kısacası Cumhuriyet kazanımlarının hem bilincinde olmamız gerekiyor, hem sahaya çıkmamız gerekiyor, hem de bekçisi olmak gerekiyor. Biz gençlere de bu görev düşüyor. Arkamda 10 binlerce Kartallı genç ve 10 binlerce Kartallı komşum var. Dolayısıyla Kuvay-ı Milliye kahramanlarının izinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de yolundan gitmeye devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Kartal'da bayram coşkusu bir başka." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Gökhan Yüksel, Cumhuriyet, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kartal'da fener alayında buluşan binler, Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu - Son Dakika


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