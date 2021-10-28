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Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu

28.10.2021 12:47
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen ağaç dikme programında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile düzenlenen ağaç dikme programında 2 bin fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Yıl içinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Hacılar ilçesine bağlı Yediağaç Mahallesinde düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, protokol üyeleri, gençlik merkezi gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağaçlandırma çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini ve bölgeye yıl içerisinde 120 bin adet fidan dikileceğini söyleyen Vali Günaydın, "Öncelikle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü kutluyoruz. Bu coşkuya ve heyecana bütün hemşerilerimizin ortak olması için de çağrıda bulunuyoruz. Bugünden itibaren evlerimizi ve iş yerlerimizi şanlı bayrağımız ile donatalım. Biz de geçen senelerden biliyorsunuz her yıl 28 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızın etkinlikleri kapsamında ağaç dikmeye başladık. Kayserimiz de orman varlıklarımız ne yazık ki istediğimiz noktada değil. Bunun için her fırsatta, iklimin ve havanın elverişli olduğu her dönemde her daim ağaç dikmeyi devam ettiriyoruz. Bugün de Cumhuriyet Bayramımız etkinlikleri kapsamında hem de orman teşkilatımızın yapmış olduğu hazırlıklar kapsamında bir çalışma gerçekleştirdik burada. Buraya 120 bin fidan dikeceğiz ve bunu inşallah yıl boyunca devam ettireceğiz. Kayserimiz de bu eksiğimizi, bu açığımızı hep beraber kapatacağız. Ağaç dikmenin ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peygamber efendimiz bir hadisinde diyor ki, "Elinizde bir fidan varken kıyametin kopacağını anlasanız dahi dikmeye devam edin" bu da son derece çevreci bir yaklaşım demek. Dinimiz böyle bir yaklaşım içerisinde ağaç dikmenin faziletini ortaya koymuştur. Biz de bu doğrultuda ağaçlandırma faaliyetlerini devam ettirmek zorundayız. Bir yetişkin ağacın yılda 700 kilo tozu emdiğini düşünürsek, çevremizin temizliği, hava kalitemizin artması ve ekonomik olarak daha fazla gelir elde edebilmemiz için ormanın ve ağaç dikmenin önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor. Biz bu çalışmaları orman teşkilatımız ile yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibimiz de bizlere destek veriyor. Ben katkı veren herkese teşekkür ediyorum, Cumhuriyet Bayramımız tekrar kutlu olsun diyorum" dedi.

11 Kasım'da da 1 milyon ağaç dikimi yapacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Cumhuriyet birlik, beraberlik, dayanışma ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma demektir. Orman konusunda aynı duyarlılıkla değerli valimiz ve ekibiyle, Orman Bölge Müdürlüğümüzle Erciyesimizi adeta yeşile büründürme projeleri bağlamında yüzbinlerce ağacı dikme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 11 Kasım 2021'de de 1 milyon civarında ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediğimizi şimdiden paylaşmak istiyoruz. Ben katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise, "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Böylesi anlamlı bir günde Hacılarımızın bu güzel alanında da ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum. Biriz, beraberiz, birlikte Kayseriyiz, Türkiyeyiz. Ağaçlandırma seferberliği yine Kasım ayında da devam edecek. Daha yaşanılır Hacılar ve Türkiye için de çalışmalarımız devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu
Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu

Orman Bölge Müdürlüğü, Cumhuriyet, Hacılar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 2 bin fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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