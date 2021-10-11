Üye Girişi
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor - Son Dakika

Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor

11.10.2021 09:22
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi'nde gönüllü olarak çalışan Elif Yılmazdemir, yaz tatili boyunca tüm vaktini büyük bir ilgiyle kitapların arasında geçirdi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet veren Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi'nde gönüllü olarak çalışan Elif Yılmazdemir, yaz tatili boyunca tüm vaktini büyük bir ilgiyle kitapların arasında geçirdi.

Halen okul ve eğitimlerinden kalan boş zamanları fırsat bilip kütüphanede gönüllü olarak çalışmaya devam eden 11 yaşındaki Elif, bu süre içinde çok sayıda kitap okudu, notlar aldı, yeni kitapların satın alınmasına önayak oldu.

2018 yılından beri Burhaniye Bilim Sanat Merkezi'nde de (BİLSEM) eğitimine devam eden Elif Yılmazdemir, spor yaşamında da çok aktif. Ayvalık Gençlik Spor voleybol takımı alt yapıda antrenmanlara katılan Elif'in hayalleri arasında bilim insanı olmak var. - BALIKESİR

Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor
Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir, Mayıs, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor 09:15 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 08:22 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu 07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran 07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu 00:00 İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım 21:44 Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti 19:26 Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Son Dakika Haberleri
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak Tayvan krizi büyüyor! Çin yayın organından tarihi tehdit: İlk vurulan ABD askeri olacak         
09:17
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var         
09:03
Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu         
08:44
Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı         
08:20
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada         
07:39
Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız?         
07:18
Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor         
23:22
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı         
19:53
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 09:27:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kitap kurdu minik Elif kütüphanede gönüllü çalışıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement