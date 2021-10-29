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Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu

29.10.2021 14:49
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Kocaeli Valiliği'nce tören düzenlendi. Tören öncesinde Vali Seddar Yavuz, protokolün tebriklerini kabul etti. Alanda düzenlenen törene ise Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Tören, Seddar Yavuz'un askeri araç üzerinde alanda bulunan katılımcıları selamlamasıyla başladı. Saygı duruşu bulunulmasının ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubu okundu.

"Mehmetçik bilir ki şehitler ölmez"

Mektubun okunmasının ardından açıklama yapan Vali Yavuz, "Bu cennet vatanı bize armağan eden, başta Kurtuluş Savaşımızın eşsiz lideri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Ayrıca 98 yıldır hizmet eden tüm devlet büyüklerimize, bilim insanlarımıza ve milletimizin her bir ferdine minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Mehmetçik bilir ki şehitler ölmez. Şehitlerimiz her an bizimdir. Çünkü yüce Allah Kuran-ı Kerim'inde şöyle buyurur: "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Bilakis onlar diridirler fakat siz onu bilemezsiniz" bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı kutluyorum" dedi.

Vali Seddar Yavuz, konuşmasının ardından kentte yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Aynı zamanda törende, bando ile mehteran takımı dinletisi ve çeşitli yörelerden folklor gösterisi yapıldı. Kutlamalar, geçit töreninin yapılmasından sonra sona erdi. - KOCAELİ

Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu
Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet, Kocaeli, 29 Ekim, Tören, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 29 Ekim coşkusu - Son Dakika


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