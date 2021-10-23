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Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika

Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı

23.10.2021 16:03
Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı

Osmancık İlçe Trafik Komisyonu toplandı.

Osmancık İlçe Trafik Komisyonu toplandı. Toplantıda, ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Kaymakamlık toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündemde yer alan maddeler teker teker görüşüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumla ilçenin trafik durumu, yaya ve sürücülerin yaşadığı sorunlar detaylı olarak ele alındı.

Toplantı, katılımcılar tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ÇORUM

Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı

Ayhan Akpay, Kaymakamlık, Osmancık, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Komisyonu'nda trafik sorunu masaya yatırıldı - Son Dakika


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