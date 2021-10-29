Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü - Son Dakika

Kuşadası'nda on binler Cumhuriyet için yürüdü

AYDIN - Kuşadası'nda Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yıldönümü dolayısıyla fener alayı ve Cumhuriyet Korteji düzenlendi. Korona virüs pandemisi nedeniyle 2 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirilen korteje Kuşadalılar yoğun ilgi gösterirken, korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Bir gün öncesinde başlayan kutlama etkinlikleri, bugün sabah ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen törenle devam etti. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kaymakamlık makamında resmi kurum ve sivil toplum örgütü temsilcilerini kabul etti. Kaymakamlıktaki kabulden sonra Özer Türk Stadı'nda resmi geçit töreni yapıldı.

Kutlamaların akşamki programı ise saat 18.30'da başlayan Cumhuriyet korteji ile devam etti. Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'nci yılı nedeniyle düzenlenen korteje yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak hep bir ağızdan marşlar söyledi. Atatürk Bulvarı üzerinden İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'na yürüyen korteje Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ailesi ile birlikte eşlik etti. Kortejin ön bölümündeki motosikletliler yol kenarında dizilen vatandaş ve esnaftan büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 kilometrelik bir uzunluğa erişen kortejin yürüyüşünü tamamlaması yaklaşık 1 saat sürdü.

"Cumhuriyet demek, demokrasi demektir"

Kortejin ardından Atatürk Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Bayramı Partisi'ne katılmak için toplanan vatandaşlara seslenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Cumhuriyet Bayramı'nı bu gece Kuşadası'na yakışan bir coşkuyla kutlayacağız. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz' şeklinde bir sözü var. Cumhuriyete sahip çıkıp onu yükseltmek zorundayız. Bunu son yıllarda çok daha fazla düşünür olduk. Cumhuriyet demek, demokrasi demektir. Cumhuriyet demek çoğulculuk ve tüm diğer düşüncelere saygı duymak demektir. Halk egemenliğinin topluma hakim olması demektir. Son zamanlarda bu çoğunluğun diğer kesimlere hakim olması gibi algılanmaya başlandı. İçi boş bir demokrasiden bahsedilir oldu. Aslında Cumhuriyet'in bize sunduğu fazilet çoğulcu demokrasidir. Laiklik de çok önemlidir. Laiklik tüm inanç ve düşüncelere saygı duymak demektir. Aynı şekilde bağımsız yargı da çok önemlidir. Bugün bağımsız yargıya daha fazla ihtiyacımız olduğunu hepimiz görüyoruz. Bizim sahip çıkmak ve yükseltmek zorunda olduğumuz cumhuriyet içi boş bir cumhuriyet değildir. Bu faziletlere sahip bir cumhuriyettir. Biz Atatürk'ün çocukları olarak hangi cumhuriyete sahip çıkacağımızı biliyoruz" dedi.