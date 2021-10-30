Kütahya'da "Cumhuriyet" resepsiyonu - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resepsiyon verdi.

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Vali Ali Çelik ile eşi Nezihe Çelik, masaları dolaşarak misafirleriyle sohbet edip Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhuriyet'in 98. yılını tebrik ederek katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ali Çelik, "Tarihinde pek çok devletler kuran, 600 yıl adaletle 3 kıtaya hükmeden, yazdığı kurtuluş destanıyla tüm dünyaya "Ben de varım" diyen şerefli Türk milletinin en büyük bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadele kahramanlarımızın, tüm şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Resepsiyon, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından sunulan konserle sona erdi. - KÜTAHYA