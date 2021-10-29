Medical Park Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı caz rüzgarı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yılı kapsamında Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde "29 Ekim Jazz Etkinliği" gerçekleştirildi.

Hastanenin lobi fuaye alanında hastane yönetimi, çalışanlar ve hastalarla birlikte coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine hastalar ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. Jazz etkinliğinde çalışanlar, şarkılarla ve marşlarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm hastalara bayrak ve ay yıldızlı balon dağıtımı gerçekleştirildi. Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yılında başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP