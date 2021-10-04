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Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi - Son Dakika

Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi

04.10.2021 20:17
Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi, System.String[]

- Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi Öğrencilerin sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri minik...

- Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi

DENİZLİ - Öğrencilerin sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri minik dostları hediye edildi.

Denizli'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamaları 3. yaşına giren Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda yapıldı. Öğrencilere çevre bilincini aşılamak, çevre ile ilgili farkındalık oluşturarak atıkların geri dönüşümünün önemini kavratmak, çevreci gençler yetiştirmek, "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü 67 okulun katılımıyla öğrencilere sokak hayvanlarını besleyip büyütmek ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla yapılacak çalışmalara ilişkin protokol imzalandı.

Başkan Osman Zolan törenin açılış konuşmasında Denizli'de sokak hayvanlarını koruma adına birçok başarılı proje gerçekleştirdiklerini söyledi. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokolünü imzaladıkları "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesini önemsediklerini kaydeden Başkan Zolan, minik dostların okullara hediye edilmesiyle birlikte çocukların hayvanları daha yakından tanıyarak, birlikte yaşam kültürünün gelişeceğine dikkati çekti.

"Sevgi aşılamak istiyoruz"

Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nın 135 bin metrekare alana kurulduğunu ve Türkiye'ye örnek bir tesis olduğunu anlatan Başkan Zolan, "Tam 3 yıl önce burayı hizmete aldık. Burada can dostlarımızın yardımına koşuyoruz. Veterinerlerimiz, teknisyenlerimiz ve diğer çalışan arkadaşlarımızla hep beraber burada, 'Bizim dışımızdaki canlılara nasıl yardımcı olabiliriz' gayreti içindeyiz" diye konuştu. Denizli'de sokak hayvanları derneklerinin bir platform oluşturduğunu ifade eden Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Onların bakışı ve hassasiyeti ile istişarelerde bulunuyoruz. Katkılarından dolayı sokak hayvanları derneklerimize ve platformumuza çok teşekkür ediyorum. Bu canlar hepimizin. Zekamız, becerimiz, vicdanımızla sokakta yaşayan canlılara ve tüm canlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, 'Allah'ın emri budur' diye düşünüyorum. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günümüz kutlu olsun."

Vali Atik'ten teşekkür

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Denizli'de göreve geldiğinde ilk ziyaret ettiği yerin bu tesis olduğunu belirterek, "Denizli ile ilgili internette araştırma yapmıştım. Bu merkezi görmüş ve gurur duymuştum. Sokak hayvanlarına böyle bir ev sahipliği yapan bir belediyenin varlığı ve böyle bir belediye ile çalışacak olmanın mutluluğunu yaşamıştım. Sayın Başkanım böyle bir tesisi Denizlimize kazandırdığınız için şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Türkiye'de bu tesisimizin eşi benzeri var mı bilmiyorum ama Denizlimizde olması ayrı bir gurur vesilesi" diye konuştu. Çocuklara seslenen Atik, "Başkan amcanızla birlikte birazdan size kulübeleri vereceğiz. Orada hayvanlarla iletişime geçmenizi, duygusal bağ kurmanızı istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve çok değerli ekibine bu tesiste yürütmüş olduğu faaliyet için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hayır işliyorsunuz. Onlar bize emanet, onlar canlılar ve bizden farkları yok. Bu emanete sahip çıkacağız" dedi.

Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi
Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi
Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi
Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi

Sokak Hayvanları, Denizli, 4 Ekim, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Minik kalpler için 67 okula kulübe ve can dostları hediye edildi - Son Dakika


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