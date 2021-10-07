Üye Girişi
OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği - Son Dakika

OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği

07.10.2021 11:11

OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: "Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak" OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın: "Hayvanları korumaya devam edeceğiz" Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından, Hayvan...

OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç:

"Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın:

"Hayvanları korumaya devam edeceğiz"

ESKİŞEHİR - Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından, Hayvan Hakları Federasyonu iş birliği ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde yer alan tedavi kliniğine teknik ekipman bağışı yapıldı.

Kırsal kesimlerde ve kentlerde sokak hayvanları için çalışmalar yürüten OEADAŞ, yaklaşık 1 buçuk yıldır mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği içerisinde olan OEADAŞ, barınaklara ve doğal yaşam merkezlerine de bağışta bulunuyor. Hayvanları korumak için çalışmalarının devam edeceğini bildiren OEDAŞ, HAYTAP iş birliği ile onlarca sokak hayvanına ev sahipliği yapan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ne teknik ekipman desteğinde bulundu. Yeni ekipmanlar sayesinde, merkez yetkilileri müdahale ve tedavi kabiliyetlerinin artacağını belirtti.

"Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak"

Kırsaldan araçlarla çok sayıda köpeğin merkez yakınlarına bırakıldığına ve bakım hizmetlerini belediyenin üstlendiğine dikkat çeken Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Her iki kuruluşa da çok teşekkür ediyorum. Barınaklar belediyelerin bütçeleri ile yönetiliyor. Zaman zaman da bizim bütçemizi aşan olaylar oluyor. Özellikle kırsaldan kamyonlara köpekleri doldurup, sınırlarımıza bırakıyorlar. O hayvanlar aç oldukları için şehir içine giriyorlar. Ondan sonra da farklı mücadeleler sürüyor. Bu tip davranışları çok sık görüyoruz. Bizim bütçemizi bozan şeyler. Senede yaklaşık bin civarında hayvan kedi ve köpek sahiplendiriyoruz. Bu açıdan diğer kurum ve şirketlerin barınaklara destek vermesi çok anlamlı. Bu durum bence bir farkındalık da oluşturur. Diğer şirketler tarafından da bağışların veya desteklerin yapılmasını teşvik eder. Bu da barınakta işlerin daha iyi gitmesini sağlar. Bizim zaten mevcut bir sistemimiz vardı. Burada kısırlaştırma, hastalık, sakatlık yaşayan hayvanlarında bakımlarını yapıyoruz. Hediye edilen aletler bizim yeteneğimizi biraz daha arttıracak. Daha iyi işler çıkacak. O açıdan önemli benim için. Ben de bir hekim olarak onları gözlemleyebiliyorum. Onun için yaptıkları işlem önemli bir çalışma oldu" diye konuştu.

"Hayvanları korumaya devam edeceğiz"

Sokak hayvanlarının sağlığı için çalışmalarına devam edeceklerini aktaran OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "HAYTAP ile bir iş birliğinde bulunduk. Yaklaşık bir buçuk yıldır birçok kırsal kesimde mama dağıtımları geçekleştiriyoruz. Bunun yanında HAYTAP'ın bu dönem içerisinde hayvanların sağlık ve bakım hizmetlerine ihtiyaç olduğu, bazı bölgelerde teknik ekipman ihtiyacı olduğu bilgisini aldık. Bunun üzerine de Tepebaşı ilçemizde oluşturulmuş olan Doğal Yaşam Merkezi'ne, sokak hayvanlarına gerekli bakım ve hizmeti veren bu birime bağışımızı yaptık. Hayvanlar için böyle bir tesisi ortaya çıkartan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve bize ön ayak olan HAYTAP yetkililerine teşekkür ediyoruz. Bu şekilde hayvanları korumaya devam edeceğiz" dedi.

"İnşallah birçok dostumuz, birçok canlı projeden faydalanacak"

Türkiye genelindeki merkezlerde ihtiyaç olan bölgeleri belirleyip projeler geliştirdiklerini söyleyen HAYTAP Saha Sorumlusu Zuhal Arslan, "Biz HAYTAP olarak kurumsal şirketler ile tüm Türkiye'de ihtiyaç olan bölgeleri belirleyip projeler geliştiriyoruz. OEDAŞ ve HAYTAP iş birliği ile Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'nin eksikliklerini gidermeye çalıştık. Ameliyathane masası, cerrahi setler, aşı dolabı, sterilizatör gibi ürünleri sağladık. İnşallah birçok dostumuz, birçok canlı projeden faydalanacak. Biz de burada, 'satın almayın sahiplenin' diyoruz. Bir gün insanlar gerçekten satın almamayı ve terk etmemeyi öğrenecekler diye umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği
OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği
OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği
OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği

osmangazi elektrik dağıtım, Muzaffer Yalçın, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı 11:37 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz 11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin 11:02 Kaza yapan sürücü, polise zor anlar yaşattı: Ben emniyet müdürüyüm, amir gelsin Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike: Beyinde küçülmeye ve hücre ölümüne yol açıyor 10:57 Korona geçirenleri bekleyen büyük tehlike: Beyinde küçülmeye ve hücre ölümüne yol açıyor Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu 10:56 Ece Ronay'a taciz mesajları atan Mehmet Ali Erbil'le buluşan eski nişanlısı, kendini bu sözlerle savundu
Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi 10:22 Son Dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! Rus uyruklu DAEŞ militanı Ankara'da yakayı ele verdi İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı 09:33 İŞKUR, 130 bin açık iş pozisyonu için ilana çıktı

Son Dakika Haberleri
12:04 Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi
11:58 Son Dakika! Altının gram fiyatı 504 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:55 HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı
11:36 Otobanda cinsel ilişkiye giren bir çift, polis ekiplerinin suçüstü baskınıyla kıskıvrak yakalandı
11:18 Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz
11:11 Ticaret Bakanı Mehmet Muş canlı yayında açıklamalarda bulundu: Serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyiz
11:08 Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor
10:57 Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak
10:56 Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez
10:50 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon şikayetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu: Enflasyon artışı etkisini yitirecektir
Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi Takıntılı genç kadın hırsını böyle çıkardı! Ayrıldığı erkek arkadaşının aracına 60 bin TL'lik zarar verdi         
12:04
HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı HDP'nin İsveç heyeti ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu salonda görüşme yapması tepki topladı         
11:55
Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz         
11:19
Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor Galatasaray'da deprem! Palmeiras'ın teklifini kabul ettiği öne sürülen Marcao, Ocak ayında takımdan ayrılıyor         
11:09
Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak Artık tehlike gizlenemiyor! NASA, yapacağı deneyde Dünya'nın yakınındaki asteroitle uzay aracını çarpıştıracak         
10:58
Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez Eşini ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun Facebook paylaşımı dikkat çekti: Bir anlık zevk için namusunu kirletmeye değmez         
10:57
Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor Türkiye kendini kara kışa hazırlarken beklenmedik sürpriz! Pastırma sıcaklıkları geliyor         
10:40
Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum Rus kanalında tepki çeken sözler: Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum         
09:57
Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı? Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?         
09:01
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar         
08:48
Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var         
07:43
Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti Bülent Ersoy, babasının cenazesinde duygu dolu anlar yaşadı: Babacığım öldü, sol kolum da gitti         
07:39
Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum Alaattin Çakıcı, yeni mektubunda 3 belediye için hükümete seslendi: CHP'nin yapamadığını yapmanızı talep ediyorum         
07:29
74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım 74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım         
07:27
Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı Yerli otomobil TOGG, piyasaya çıkmadan değişime uğradı         
07:23
Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar         
19:00
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2021 12:13:51. #1.12#
SON DAKİKA: OEDAŞ'tan Tepebaşı Doğal Yaşam Merkezi'ne ekipman desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement