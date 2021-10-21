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Öğretmenden iyilik hareketi - Son Dakika

Öğretmenden iyilik hareketi

21.10.2021 10:12
Öğretmenden iyilik hareketi

Afşin ilçesinde öğretmenlik yapan Fatih Açıkgöz, topladığı yardımlarla binlerce öğrenciye mont ve bot ve oyuncak dağıttı.

Afşin ilçesinde öğretmenlik yapan Fatih Açıkgöz, topladığı yardımlarla binlerce öğrenciye mont ve bot ve oyuncak dağıttı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla ve öğretmen arkadaşlarıyla topladığı yardımları kendi aracıyla köy köy gezerek dağıtan Açıkgöz, bugüne kadar 18 bin çocuğun monta, 10 bin çocuğun ise kışlık bota kavuşmasını sağladı.

2015 yılında Şırnak'ta yardım faaliyetlerine başlayan Açıkgöz, " Türkiye'nin farklı il ve ilçelerine, Suriye'nin Azez, Soran, Mare bölgelerine çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunduk. 2015-2020 yılı arasında görev yaptığım yerdeki arkadaşlarımın da yardımlarıyla sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrılarla ve yardımseverlerinde destekleriyle 18 bin çocuğa mont 10 bin çocuğa bot, yardım kolisi ve takım elbise yardımlarında bulunduk. Ayrıca akülü sandalye ve kütüphane kurulumu da yaptık. Şırnak başta olmak üzere Türkiye'nin tüm illerindeki ulaşabildiğimiz okullara gönderdik. Amacımız soğuk kış aylarında çocuklarımızın üşümemesi, fiziksel hiçbir etmenin onların ders çalışmalarını etkilememesiydi. Dağıtımlarda gördüğümüz yırtık bot ve montlar içimizi acıtıp yüreğimizi dağlasa da yeni montlarına botlarına kavuştuklarında yüzlerindeki tebessüm içimizi ısıttı. Dağıtımlarda yine farklı illerde bulunan 15 engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalye ve normal tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. İstedik ki bizler rahat rahat gezip dolaşırken onlarda bu haklarından mahrum kalmasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Öğretmenden iyilik hareketi
Öğretmenden iyilik hareketi
Öğretmenden iyilik hareketi
Öğretmenden iyilik hareketi

Fatih Açıkgöz, Türkiye, Şırnak, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öğretmenden iyilik hareketi - Son Dakika


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