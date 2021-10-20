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Okula ulaşmak için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol gidiyorlar - Son Dakika

Okula ulaşmak için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol gidiyorlar

20.10.2021 11:37

- Okula ulaşmak için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol gidiyorlar Çalımlı mezrası halkı öğrenciler için taşıma istedi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okula ulaşabilmek için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol kat eden öğrencilerin velileri, mezraya taşıma verilmesini ya da...

- Okula ulaşmak için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol gidiyorlar

Çalımlı mezrası halkı öğrenciler için taşıma istedi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okula ulaşabilmek için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol kat eden öğrencilerin velileri, mezraya taşıma verilmesini ya da köye bir okul yapılmasını istedi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı köyünün Çalımlı mezrasında öğrenciler, eğitimlerini sürdürebilmek için her gün kendi imkanlarıyla ilçe merkezine gelmek zorunda kalıyor. Kimi öğrenci her gün geliş gidiş yaparken kimi öğrenci ise ilçe merkezinde kalıyor. Bu durumun kendilerine sıkıntı teşkil ettiğini ifade eden veliler, taşıma sorunun bir an evvel çözülmesini istedi. Mezrada yaklaşık 40 öğrencinin olduğunu belirten veliler, yetkililerden mezraya taşıma verilmesini ya da köye bir okul yapılmasını istedi.

Yaşanan sıkıntıyla ilgili konuşan Tacettin Karaman isimli vatandaş, "Bizim öğrenciler gerçekten çok mağdur durumda. Kaç senedir bu zorlukları çekiyoruz. Defalarca kez talepte bulunduk ama hiçbir sonuç elde edemedik. Eğer bize taşıma verilemiyorsa o zaman köye okul istiyoruz. Bu öğrenciler mağdur olmasın. Bu mezrada okul yok, yol yok, şebeke bile yok. Artık devletimiz bizi bu mağduriyetten kurtarsın. Milli Eğitim Bakanlığı, Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığından öğrencilerimiz için taşıma talep ediyoruz" dedi.

Devletin sorunu kısa sürede çözeceğini umduğunu dile getiren Necip Karaman isimli vatandaş da, "Bizim köyde taşımacılık olmadığı için öğrencilerimiz mağdur. Bizim etrafımızda bulunan tüm köylerde taşıma bulunuyor. Eğer yol bozuk diye verilmiyorsa, o zaman o bozuk yol onarılsın. Çünkü bizim öğrencilerimiz bu konuda çok sıkıntılar çekiyor. Biz öğrencilerimizi kendi imkanlarımızla okullarına götürüyoruz. Bazen de öğrenciler yolda araba bulmadıkları için tekrar köye geri dönmek zorunda kalıyorlar. Hakkari Valiliği ve Yüksekova Kaymakamlığından isteğimiz bu sorunumuzu çözmeleridir. İnşallah kısa sürede taşıma başlar, öğrencilerimiz de bu mağduriyetten kurtulur" ifadelerini kullandı.

(MT-ATL-OG-HA-Y)

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Okula ulaşmak için her gün kendi imkanlarıyla 30 kilometre yol gidiyorlar - Son Dakika


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