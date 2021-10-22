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PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika

PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

22.10.2021 12:43
PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı

1840 yılından bu güne kadar halkın hizmetinde olan PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

1840 yılından bu güne kadar halkın hizmetinde olan PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü Kayseri'de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında Kayseri PTT Merkez Müdürlüğü'nde 181. müşteriye hediye takdim edilirken; PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan; "Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızı akılcı, kalıcı ve hizmet anlayışımızı daima daha iyiye ve ileriye götürmeyi hedefliyoruz" dedi.

PTT'nin kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde PTT Başmüdürü Yaşar Serhat Çalışkan; Merkez Müdürlükte 181. müşteriye hediye takdim etti. 181. müşteri olan Osman Arık, hızlı ve kaliteli hizmetleri için Başmüdür Çalışkan'a teşekkürlerini iletti. Etkinlikler çerçevesinde Başmüdür Çalışkan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Çalışkan; "Bugün PTT'nin 181. kuruluş yıldönümü. 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT, Türkiye'nin en köklü kurumlarından bir tanesi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet sunan Posta Telgrafı Teşkilatı Anonim Şirketi olan kurumumuz, bankacılık, posta, kargo, lojistik, e ticaret ve sigortacılık alanlarında hizmet vermektedir. 181 yıldır yenilikçi bakış açısıyla teknolojik yatırımlarımızın yanı sıra kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. İnovasyon, arge ve dijitalleşme temelinde büyük bir değişim, dönüşüme imza atarak içinde bulunduğumuz teknoloji çağında ürünleri halkımızın hizmetine sunmaya devam etmekteyiz. Dünün tecrübesini günün teknolojisiyle birleştirerek tüm faaliyet alanlarımızı akılcı, kalıcı ve hizmet anlayışımızı daima daha iyiye ve ileriye götürmeyi hedefliyoruz. Dünyadaki dijital değişim ve dönüşümün hızına yetişmek amacıyla 2 asra yaklaşan tecrübemizi yenilikçi anlayışla birleştirerek bir dünya markası olma hedefine doğru hızlı adımlarla ve sağlam bir şekilde gidiyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatı, pandemi döneminde daha da anlaşılır hale geldi. Bu süreçte hizmet çeşitliliğimizin yanı sıra vatandaşımıza daha iyi hizmet götürebilmek için gerekli uygulamaları devam ettiriyoruz. Salgının yayılmaya başladığı günden itibaren tedbirlere uyarak tüm çalışanlarımız; şehrimize hizmetleri ulaştırma gayesini birleştiren bir yol haritası çiziyoruz. Türkiye'nin en köklü kurumlarından birisi olan 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün gelişiyor ve ülkemizin ekonomik yapısına uygun bir şekilde geleceğe istikrarlı bir şekilde yürüyoruz. PTT; müşteri merkezli hizmet anlayışıyla geçmişte olduğu gibi bugün de çalışmalarını sürdürmektedir. 2 asra yakın tarihimiz boyunca çağın yeniliklerine uyarak ve verdiğimiz hizmetleri götürerek vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın refahını esas alan bir anlayışla hizmet kalitemizi geliştirmek için çalışıyoruz. Şirket olarak yaygın hizmet ağımızla faaliyetimizi sürdürüyor ve aynı zamanda global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 181 yılı geride bırakan bir kurum olarak şirketimizin bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Osman Arık, Türkiye, Kayseri, PTT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel PTT'nin kuruluş yıldönümü kutlandı - Son Dakika


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