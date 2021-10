Sahiplenilen hayvanlar için Belediye - Üniversite iş birliği - Son Dakika

Sahiplenilen hayvanlar için Belediye - Üniversite iş birliği

Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile barınaktan sahiplenilen hayvanların aşıları Veterinerlik fakültesinde ücretsiz olarak yapılacak

SİVAS - Sivas Belediyesi ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, barınaktan sahiplenilen hayvanların aşı ve bakımları Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ücretsiz sağlanacak, diğer sağlık hizmetlerinde ise indirim sağlanacak.

Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen protokol imza törenine; Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Barış Atalay Uslu ve Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı katıldı.

"Sevimli dostlarımızın her daim yanındayız"

İmza töreninde konuşan Başkan Hilmi Bilgin, "Sevimli dostlarımızın her daim yanındayız. Bu sebeple Üniversitemiz ile birlikte örnek bir çalışmaya imza atıyoruz. Bugün hem barınağımızı ziyaret etmek hem de doğayı birlikte paylaştığımız can dostlarımızın yaşam kalitesini artıracak bir protokolü üniversitemizle birlikte imzalamak üzere bir araya geldik. Dünya sadece insanların yaşadığı bir alan değildir. Bizlere bu dünyada can dostluğu yapan ve bizlere emanet edilen sevimli dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına Sivas Belediyesi olarak birçok çalışma yapıyoruz. Bunları yaparken de ilgili sivil toplum kuruluşlarımızla ve hayvan hakları derneklerimizle Türkiye'nin en güzel barınağında görevlerimizi ifade ediyoruz." dedi.

"Yaratıları yaratandan ötürü seviyoruz"

Başkan Bilgin; "Yaratılanı yaratandan ötürü severiz anlayışıyla şehrimizi, sokaklarımızı, caddelerimizi paylaştığımız can dostlarımızın yaşam kalitesini artırmak adına Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile birlikte farkındalık oluşturacak bir protokolü Rektörümüzle beraber imzalayacağız. Biz bu şehre hizmet etmekle görevliyiz. Bu hizmeti ederken de ortak aklı, kurumların işbirliğini önemseyerek istişareye açık bir yönetim anlayışıyla, doğru projelere doğru şekilde imza atacağımıza inanıyoruz. Hayvan haklarını kutladığımız bir günde bu anlamlı protokole imza atarak can dostlarımızın yanında olacağız." diye konuştu.

"Dünya sadece inşaların değil"

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Dünya'nın sadece insanlara ait olmadığını belirtip, "Belediyemizle imzalayacağımız bu protokolle Veteriner Fakültemiz hayvanlarımızın bakımıyla ilgili gerekli işlemleri yapacaklar. Elbette dünyamız sadece insanların değil, dünya üzerinde yaşayan bütün canlılarında. Biz bu konuda üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz. Gerçekten sessiz dostlarımızın daha güzel ortamlarda büyümelerini, yaşamlarını idame ettirmelerini sağlayacağız. İmzalayacağımız protokolümüz hayırlı uğurlu olsun. Biz Başkanımızla yine ortak çalışmalara, ortak projelere imza atacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

İmza töreni sonrası Başkan Bilgin ve Rektör Yıldız, hayvan sever öğrenciler ile birlikte Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.