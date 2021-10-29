Şenkaya'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Erzurum'un Şenkaya ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Şenkaya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyetinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Şenkaya 75. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonunda tören düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır yaptı.

Programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri ile çeşitli gösteriler sundu.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle atletizm koşusu ve güreş gösterisi yapıldı. Tören çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi

Törene, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Kurt, İlçe Emniyet Amiri Soner Kocaman, kurum amirleri, öğrenciler ve halk katıldı. - ERZURUM