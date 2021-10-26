Sinop'ta vakalar arttı, vali denetim yaptı - Son Dakika

Sinop'ta vakalar arttı, vali denetim yaptı

Vali Karaömeroğlu: "Vaka sayılarımızda salgın hızında artışlar var"

SİNOP - Sinop'taki Sakarya Caddesi'nde iş yerlerine yönelik Covid-19 denetimine katılan Vali Erol Karaömeroğlu, "İlimizin vaka sayılarımızda, salgın hızında artışlar var. Uyarmak ve farkındalık oluşturmak için böyle denetimlere başladık" dedi.

Havaların soğumasıyla vaka sayılarında artış yaşanabileceğini vurgulayan Karaömeroğlu, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı. Yapılan denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, "Tekrar denetimlerimize başladık. İlimizin vaka oranları bölgemiz illerine göre daha düşük ama vaka sayılarımızda salgın hızında artışlar var. Özellikle son 1 ayda gençlerimizde 30 yaş altı insanımızda ve 65 yaş üstü insanımızda bir vaka artışı gözlemledik. Onun için insanlarımızı uyarmak ve farkındalık oluşturmak için böyle denetimlere başladık. Normal denetimler yapıyorduk da bizler de sahaya çıkmaya başladık. Onun için insanlarımızı tedbirlere uymaya maske, mesafeye dikkat etmeye ve aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu virüsle mücadelemiz hastalığı kontrol altına almamız tedbir ve aşılama oranlarına bağlı. Tabii, kışın da yaklaşmasıyla beraber daha çok kapalı ortamlarda insanlar oturmaya başladı. Bunun olumsuz etkilerinden kurtulmak için de tedbirli olmaya maske, mesafeye ve aşılarını olmayan insanlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Şuan yoğun bakımlardaki hastalarımıza baktığımızda bunların çoğu aşısız veya aşısı eksik olanlardan oluşuyor. Onun için insanlarımızı mutlaka aşılarını tamamlamaya, olmamışsa hiçbir aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Yapılan denetimlere Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Sinop İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ve beraberindeki heyet katıldı.