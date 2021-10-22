Sivrihisar'a ziyaretçi akını - Son Dakika

Tarihi ve turistik alanları ile birçok zenginliğe sahip olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Öğrenci gruplarının, tur grupları ve yerli yabancı turistlerin akın akın geldiği Sivrihisar'da vatandaşlar, birçok güzelliğe tanıklık ediyor. Bozkırın ortasında Gönül Dağı'nın eteklerinde yer alan Sivrihisar'a gelen vatandaşlar bölgeye hayran kalıyor. Gönül Dağı dizisinin çekildiği bölgeye gelen vatandaşlar, Türkiye'nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi'ni de, Türkiye'de ilk ve tek olan Uygulamalı Kilim Müzesi'ni, seyir terasını, Saat Kulesini, Atatürk'ün Ankara dışında bakanlar kurulunu topladığı Zaimağa Konağını, Nasreddin Hoca Kültür Evi'ni, sanat meydanını ve 800 yıllık Ulu Cami'yi görme ve gezme fırsatı buluyor. - ESKİŞEHİR