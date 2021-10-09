Üye Girişi
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli - Son Dakika

Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

09.10.2021 10:38
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

Gelen son dakika haberlerine göre Günyüzü'nde hasadını yaptıkları kabak çekirdeklerini kurutmak için tarla veya evlerinin avlularında yer olmayan çiftçiler, mahsulü mahallelerinin sokaklarına seriyor.

Günyüzü'nde hasadını yaptıkları kabak çekirdeklerini kurutmak için tarla veya evlerinin avlularında yer olmayan çiftçiler, mahsulü mahallelerinin sokaklarına seriyor.

Son yıllarda diğer mahsullere göre daha karlı olan kuruyemişlik kabak çekirdeği, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde de en çok ekilen ürünlerden biri. Hasat zamanı gelen kabaklar, çiftçiler tarafından toplanıyor, ardından makinalarla çekirdekleri çıkartılıyor. Çıkartılan çekirdeklerin 3 ila 5 gün gibi bir sürede ince bir şekilde serilerek güneşte kurutulması gerekiyor. Kayakent Mahallesi'nde imkanı olan çiftçiler çekirdeklerini tarlada kuruturken, evinde veya avlusunda yeterli yeri olmayan çiftçiler ise çözümü, çekirdeklerini ilçedeki sokaklara sermekte buluyor. Yolları çekirdeklerle kaplanan bölge sakinleri ise bu durumdan şikayetçi olmadıklarını ve günlük hayatlarında ilçedeki diğer yolları kullanabileceklerini belirtiyor.

"Sokak aralarında herkes birbirini idare ediyor"

Çiftçilik yapan Ali Osman Açıkalın, kabak çekirdeği yetiştirme süreçlerinden bahsetti. Tarlayı ilk olarak Ekim-Kasım aylarında sürerek Mayıs ayına kadar beklettiklerini anlatan Açıkalın, Mayıs'ın 10 veya 20'sine kadar ekim yaptıklarını belirtti. Sulama yapıldıktan sonra kabakların çıktığını ve çapalandığını aktaran çiftçi Açıkalın, "Çapadan sonra gübreyi atmanın ardından her 15 günde bir suluyoruz. Suladıktan sonra kabak yatmaya başlıyor, suyunu çoğaltıyoruz. Ağustos'un 20-25'ine kadar suluyoruz. Sonrasında suyu kesiyoruz, kabağın kendi halinde olmasını bekliyoruz. Olduktan sonra sıralıyoruz, makineyle çıkarttırıyoruz. Çıkarttıktan sonra imkanı olan tarlada, olmayan ise evinde veya sokak aralarında kurutuyor. Sokak aralarında herkes birbirini idare ediyor. Normalde 3 günde kuruyor. Çadıra çok kalın serersek 4 veya 5 günü bulabiliyor. Yağışlı havada kurutmamak lazım. Islandığında hem kurutmak çok uğraştırıyor hem de zarara uğranıyor. Bizim buralarda ofisi veya borsası yok her bölgeden gelen tüccarlar alıyor. Normalde sabit bir ücret belirliyorlar, fiyatlar normal. Bu sene kabak ekiminden memnunuz. Verimimiz güzel. Verimin iyi olması, şahsın tarlaya yaptığı müdahaleye bakıyor. Kabak alternatif olarak iyi bir ürün, hasadı basit, fazla eziyeti yok. Çiftçimize Allah bol kazançlar versin" diye konuştu.

"Başka yollardan da gidebiliriz"

Bölge sakinlerinden İsmail sezgin, çiftçilerin çekirdeklerini sokaklarda kurutmasından şikayetçi olmadıklarını belirterek, "Sonuçta tarımla uğraşıyoruz. Yollar kapalı olabilir. Başka yollardan da gidebiliriz, şikayetçi değiliz" dedi.

"Yeter ki çiftçimizin işi görülsün"

Başka bir bölge sakini Hüseyin Sarıkaya ise herkesin bahçe ve avlularının çekirdek kurutmaya müsait olmaması nedeniyle çiftçilerin bu şekilde ürünleri sokaklara sermesinden dolayı herhangi bir sorun yaşamadıklarını aktardı. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bölgemizin geçimini çiftçilikle sağlaması nedeniyle kabak çekirdeği hasadı dolayısıyla ister istemez sokaklarımız, caddelerimiz çiftçiler tarafından işgal ediliyor, ama bundan şikayetçi değiliz. Çünkü herkesin bahçesi ve avluları müsait değil. Bu kurulurken çok geniş bir yer kaplıyor, ince serilmesi gerekiyor. 3-5 gün gibi bir süre durması gerekiyor. Onun için caddelerimizin, sokaklarımızın kapatılmasından hiç şikayetimiz yok. Biz geçecek yer buluyoruz. Yeter ki çiftçimiz işini görsün ve işi görülsün." - ESKİŞEHİR

Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli
Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli

Eskişehir, Hasat, Mayıs, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis 10:36 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis Konut satışlarını canlandırmak için yeni düzenleme! Tapu harcı muafiyeti geliyor 10:30 Konut satışlarını canlandırmak için yeni düzenleme! Tapu harcı muafiyeti geliyor Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu 10:28 Oyuncu Taner Ölmez, Alef dizisinin kadrosuna dahil oldu
Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi 10:26 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı 10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı 10:05 Evden kaçan genç kadın, babası tarafından polis merkezinden alınarak eve götürülürken arabadan atladı
Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi 09:53 Avukatı bacağından vuran iki saldırgan yakayı ele verdi Karamollaoğlu'ndan 09:08 Karamollaoğlu'ndan "AK Parti ile kesinlikle ittifak olmaz mı?" sorusa yanıt: Seçim dönemi geldiğinde bakılır

Son Dakika Haberleri
10:35 Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla ve cezaevinde evlendiği eşi Murat Hanlı'ya 15 yıl hapis
10:29 Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı
10:26 Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı
10:25 Burak Yılmaz, Ozan Tufan, Caner Erkin Norveç karşılaşmasında başarısız grafik çizdi
10:23 Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor
10:22 Otomobilini satmak isteyen adam, bankada hayatının şokunu yaşadı! Verilen çek sahte çıktı
10:12 Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi
10:09 21 yaşındaki eşini sokak ortasında bıçaklayan kocanın cezası 11 yıla düşürüldü
09:57 Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım
09:54 "Öğretmenini tokatla" akımının sonu kötü bitti! Akıma katılan öğrenci, tokatladığı öğretmenini hastanelik etti
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Yağ aldırma ameliyatında ölümden dönen Alişan'dan doktora rekor tazminat davası Yağ aldırma ameliyatında ölümden dönen Alişan'dan doktora rekor tazminat davası         
10:32
Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı Kepçe operatörünün yıkmak istediği bina kendiliğinden yıkıldı         
10:30
Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı Meslektaşı tarafından karakolda şehit edilen Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in son sözleri ortaya çıktı         
10:27
Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor Dünyadan sır gibi saklanan Alan 52 bölgesi! İçeride yapılanlar gizemini koruyor         
10:24
Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi Kuaförde tartıştığı arkadaşını defalarca bıçakladı! Dehşet anı kameralar tarafından kaydedildi         
10:13
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi Eşini bıçaklayarak öldüren adam, av tüfeğiyle intihar etmek istedi         
09:42
Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Cezaevinden yeni çıkan adam, husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 10:48:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Günyüzü sokaklarında kabak çekirdeği seli - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement