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Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar - Son Dakika

Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar

13.10.2021 12:46
Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar

Son dakika habere göre Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri, görevine yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak dernek faaliyetlerine anlattı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Güvenlik Güçlerini Kalkındırma ve Yaşatma Derneği yöneticileri, görevine yeni başlayan İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak dernek faaliyetlerine anlattı.

Ziyaretleri dolayısıyla memnuniyetini belirten Komutan Üsteğmen Ersoy, Dernek Başkanı Ceyhan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşmeler yaparak derneğin faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Komutan Üsteğmen Ersoy, "Güvenlik güçlerimiz, ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin sağlanmasında ulvi görevler yerine getirdiği, bu görevleri yerine getirirken her türlü fedakarlığı üstlendikleri yegane kurumlarımızdandır. Bu vesileyle mukaddes vatanımızın korunmasında şehadete ulaşan tüm şehitlerimizi rahmetle, tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy'a teşekkür eden Dernek Başkanı Ceyhan ise, "Her zaman askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz, Yeni görev yerinizde şahsım ve yönetim olarak görevinizde başarılar dilerim. İlçemize hoş geldiniz" dedi - BİLECİK

Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar

Üsteğmen, Jandarma, Hisarcık, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Yeni Jandarma Komutanı Ersoy'u ziyaret edip dernek faaliyetlerini anlattılar - Son Dakika
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