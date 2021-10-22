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Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek

22.10.2021 16:51
Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek

Son dakika yerel haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dikkat çeken önerilerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında toplanan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dikkat çeken önerilerde bulundu. Bakan Kurum ise Büyükakın'ın önerileriyle ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'nun 3. toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda bakan yardımcıları, ilgili bakanlıkların bürokratları, valiler, belediye başkanları, meslek kuruluşlarının ve çevre kurumlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda söz alan Başkan Büyükakın, "Eylem planı ve hazırlanan stratejik belgenin bundan sonraki safhasında yatırım planlaması gerekiyor. Bunun il il yapılması ve takibi daha yararlı olacaktır. MBB olarak geçtiğimiz günlerde Mekansal Planlama Strateji Belgesini kamuoyuyla paylaştık. Küresel ısınma, doğal afetler, depreme hazırlık gibi konularda havza yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ancak bölgesel düzeyde bir planlama otoritesi yok. Bu konuda da bir inisiyatif alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Depreme hazırlık Marmara açısından çok önemli. Marmara aslında Türkiye'nin kalbi, burada yaşanacak bir afet Türkiye'yi etkileyecektir" dedi.

"Kocaeli'nde bir lojistik köy isteği"

Atık bertarafı konusunda da aynı şekilde havza planlamaları yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Büyükakın, "Mekansal Planlama Strateji Belgesi bize Marmara dışındaki bazı illerin de bu havzaya katılması gerektiğini gösterdi. Katı atık bertarafı yönetimi, su yönetimi ve afet yönetiminde ayrı masalar kurulması gerektiğini düşünüyorum. Müsilaj olayında olduğu gibi başımıza gelmeden tedbir alalım. Kocaeli'nde bir lojistik köy kurulsa, vergi işlemlerinin de içinde yapıldığı, büyük depoların olduğu, tren yolu bağlantılarının bulunduğu bir alan olmasını istiyoruz. Bu anlamda lojistik planların da yapılması gerekiyor" diye konuştu.

"Bakan Kurumdan destek"

Başkan Büyükakın'ın önerilerine kulak veren Bakan Kurum, "Bu çok doğru bir yaklaşım, bununla ilgili önerilere önem veriyoruz ve dikkate alıyoruz. Vereceğimiz ne destek varsa vermeye hazırız. Bu konuyu arkadaşlarımız hemen çalışsın" dedi. Bakan Kurum ayrıca ilgili müdürlüklere Başkan Büyükakın'ın önerileriyle ilgili çalışma yapılması talimatını da iletti. - KOCAELİ

Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek
Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek
Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek

Tahir Büyükakın, Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Başkan Büyükakın'ın Marmara'ya yönelik önerilerine Bakan Kurum'dan tam destek - Son Dakika
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