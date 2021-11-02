Muratpaşa Belediyesi, 28 Temmuz'da Manavgat'tan başlayan ve 220 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen ailelere desteğini sürdürüyor. Bir yandan Adalya Vakfı aracılığıyla maddi yardımlara devam eden belediye, yangının etkili olduğu Gündoğmuş'a bir hayırseverin bağışladığı ceviz fidanlarını da ulaştırdı.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada birden başlayan, sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangının ardından Muratpaşa Belediyesi'nin bölgeye yardımları devam ediyor.

8 kişinin hayatını kaybettiği, ormanların küle döndüğü, binlerce dekar tarım alanının yok olduğu, evlerin ve ahırların kullanılamaz hale geldiği yangının ardından, bir yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Adalya Vakfı aracılığıyla başlattığı 1 milyon 332 bin liralık maddi desteğin dağıtımı devam ederken diğer yandan yardımseverlerin destekleri de bölgeye ulaştırılıyor. Muratpaşa Belediyesi ekipleri son olarak, Gündoğmuş'a bir hayırseverin bağışladığı ceviz fidanlarını götürdü. Yaklaşık 60 fidan, ilçede ihtiyacı olan ailelere teslim edildi. - ANTALYA