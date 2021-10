Süleyman Varol: "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz" - Son Dakika

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Mevlid Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz" dedi.

Varol, mesajında şunları söyledi:

"Mevlid Kandili Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gün olarak bilinen özel ve mübarek bir gündür. Bu günü idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mübarek günde Alemlere rahmet olan Hz. Peygamber'in anılmasına ve anlaşılması gerekmektedir. Çünkü Peygamber efendimizin Dünya' ya geldiği dönemde, insanlar her türlü değer ölçülerini yitirmişlerdi. İnsanlık tarihinin en önemli olaylarından biri olan bu özel günde Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz. Maneviyata her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz, Dünyada ki bütün insanların ortak sorunu olan Covid salgını ve insanların yaşadığı sıkıntıların bertaraf edilmesi için bu mübarek günleri değerlendirmeliyiz. Mevlid Kandilinin, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması dileğiyle, İslam Alemi'nin Kandilini kutluyor, saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ