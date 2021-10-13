Üye Girişi
Sultangazili gençlere Boğaz turu - Son Dakika

Sultangazili gençlere Boğaz turu

13.10.2021 09:52
Sultangazili gençlere Boğaz turu

Sultangazi Belediyesi, eğitimden kültüre spordan sanata her alanda önemli çalışmalara imza atarak desteklediği gençleri, düzenlediği Boğaz turu ile İstanbul'un güzellikleriyle buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi, eğitimden kültüre spordan sanata her alanda önemli çalışmalara imza atarak desteklediği gençleri, düzenlediği Boğaz turu ile İstanbul'un güzellikleriyle buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi'nin daha önce kadınlara yönelik olarak düzenlediği Boğaz turunun konukları bu kez gençler oldu. İstanbul Boğazı'nın güzellikleriyle buluşan ve oldukça keyifli vakit geçiren gençlerin neşesi yüzlerine yansıdı. Simit ve çay eşliğinde gerçekleşen gezi sırasında gençler Boğaz'ın tadını çıkardı.

Tarih, doğa ve kültür dolu bir gezi

Sultangazi'den kalkan servis otobüsleriyle Beşiktaş İskelesi'ne bırakılan gençler daha sonra Boğaz turunun yapılacağı 3 katlı vapura binerek İstanbul'un güzelliklerini seyretmeye başladı. Yeşille mavinin buluştuğu Boğaz turuna Osmanlı tarihinden izler taşıyan hepsi birbirinden güzel Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ile Kız Kulesi eşlik ederken, tarihi önemi büyük Mihrimah Sultan ve Ortaköy Camii gibi yapılar da ilgi çekti. Kültür hayatımızda önemli izler bırakan pek çok edebiyatçı ve sanatçının yaşadığı birbirinden güzel yalılar ve kasırlardan oluşan manzaranın tadını çıkaran gençlerin etkinlikten memnun olduğu gözlendi. Boğaz turu boyunca alanında uzman bir rehberin anlatımıyla gençler, bu güzel manzara hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatını buldu.

"Gençlerimiz bizim geleceğimiz"

Gezi sonrası tekrar servislerle Sultangazi'ye gelen gençler, gerçekleştirilen Boğaz turu dolayısıyla Sultangazi Belediyesi'ne memnuniyetlerini iletti. Geleceğin mimarı gençlere yönelik hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydeden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda gençlerimize yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayarak onların başarılı olması için çalışmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi'de gençlere yönelik olarak 7 branşta atölye dersleri veriyoruz. Üç ayrı alanda seçmeli dersler veriyoruz. Bu branşlar arasında astronomi, robotik kodlama, akıl zeka, fen bilimleri, drama ve düşünme becerileri gibi atölyeler var. Müzik, resim ve tiyatro alanlarında da seçmeli dersler veriyoruz. Teknofest etkinlikler için proje grupları oluşturup yarışmalara hazırlıyoruz. Avrupa yakasının en güncel Planeteryumu'na sahibiz. Planetaryum'da gençlerimiz astronomi ilgili atölyelere katılıyorlar. İlçe genelinde 13 kütüphanemizle haftanın 7 günü öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Spor Akademilerimiz kapsamında karate, tekvando, güreş, basketbol, voleybol ve okçuluk gibi 10 ayrı branşta spor eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında tiyatro oyunları, seminerler, sinema gösterimleri, söyleşiler ile gençlerimizi birbirinden güzel programlarla buluşturuyoruz. Edebiyata yönelen kardeşlerimiz için Yazı Akademisi'ni hayata geçirdik, 2 yıldır eğitimlere devam ediyor yakında da 3. dönemi başlatıyoruz." dedi.

"Gençlerimiz, İstanbul'un güzellikleriyle buluştu"

Gençlere yönelik etkinliklerin sürdüğünü belirten Başkan Dursun, "İlçemizdeki başarılı gençlerimizi bu yaz GAP Turu ve Bosna Hersek Gezisi ile de ödüllendirdik. Gerçekleştirdiğimiz konserlerimiz pandemi nedeniyle gezip eğlenemeyen gençlerimize özledikleri heyecanı ve duyguları yaşatıyor. Boğaz turlarımız da gençlerin hem İstanbul'un güzellikleriyle buluşmasına hem tarih, doğa ve kültür dolu anların keyfini çıkarmasına katkı sağlıyor. Onları mutlu gördükçe bizim de mutluluğumuz artıyor. Bundan sonra da gençlerimize yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu
Sultangazili gençlere Boğaz turu

İstanbul Boğazı, Sultangazi, Beşiktaş, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazili gençlere Boğaz turu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında olacak 09:57 Döviz bürolarının faaliyet izni başvuru ücretleri 2 ila 6 milyon arasında olacak Yılmaz Erdoğan'dan 09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede 09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım 09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı 09:17 Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kemikleriyle karşılaştı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı 08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar 07:45 Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı 07:19 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı

Son Dakika Haberleri
09:43 Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna dikkat çeken cevap
09:34 Otomotiv lideri Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlikede
09:29 İstanbul'daki aşı oranlarını paylaşan Vali Ali Yerlikaya, gençlere seslendi: Büyüklerimizi örnek alalım
09:21 Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı
08:58 Vergi mahkemesi hakiminin şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı lojman evinde bulundu
08:53 Mehmet Ceyhan, Bakan Koca'nın paylaştığı karamsar tablonun nedenini açıkladı: Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor
08:49 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı olmayan gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
08:37 Masumlar Apartmanı'nım yeni bölümünde Naci'nin hayalleri Safiye'yi hayal kırıklığına uğrattı
08:18 CHP'li vekilin "Silopi'de spor yapılabilecek alanlar yok" tepkisine Bakan Mehmet Kasapoğlu'ndan fotoğraflı cevap
08:10 ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla
Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit Tyson Fury'den Cristiano Ronaldo'ya tehdit         
09:57
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı         
09:38
Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi Minibüs ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi         
09:33
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman yok, vali bile isyan etti: Herkes masa başı iş istiyor         
09:02
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
İngilizler tüm dünyayı titreten gerçeği açıkladı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz İngilizler tüm dünyayı titreten gerçeği açıkladı: İklim değişikliğine uyum sağlamazsak öleceğiz         
04:25
Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi Tamer Karadağlı'nın katılacağı organizasyon ertelendi         
22:38
Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi Pınar Altuğ, Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek verdi         
20:50
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış         
18:44
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam 2022'de asgari ücret zammının ilk hesaplamaları ortaya çıktı, işte masadaki iki rakam         
15:35
Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu Dolar, 9 liranın üzerine çıkınca Yiğit Bulut'un videosu tekrar gündem oldu         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 10:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazili gençlere Boğaz turu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement