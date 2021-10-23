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Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat - Son Dakika

Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat

23.10.2021 13:04
Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat

2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren tekstil sektöründekısa vadede hedef 12 milyar dolar ihracat.

2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren tekstil sektöründe

kısa vadede hedef 12 milyar dolar ihracat.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 2020 yılında gerçekleştirilen 10 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yarısına katkı sağlayan başarılı ihracatçıları ödüllendirdi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, pandemi sürecine rağmen bu süreçte dünyanın en büyük 5'inci tedarikçisi olduklarını vurgulayarak uzun vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

Öksüz, ihracatla kalkınan Türkiye ekonomisi için herkese büyük sorumluluklar düştüğünü belirtti. Öksüz, amaçlarının üretim ağını geliştirmek, yeni istihdam oluşturmak, ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak olduğunu söyledi. Öksüz, "2020 yılında salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 10 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştirdik. Küresel ihracattan aldığımız payı artırarak dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olduk. Avrupa Birliği'ndeki pazar payımızı yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkardık. 2021 yılında ise tarihi zirveye sizlerin katkısıyla adım adım yaklaşıyoruz. Ocak - Eylül döneminde tekstil sektörü ihracatımız 2020 yılına göre yüzde 39,5, 2019 yılına göre ise yüzde 26,2 oranında artarak 9,4 milyar dolar değerinde gerçekleşti. Hazır giyim sektörü ile birlikte istihdamımız 1,2 milyona ulaştı. Sanayi üretim endeksimiz 141,8 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Tüm bu ekonomik göstergelerin paralelinde hazır giyim sektörü ile birlikte tekstil sektörümüz Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörleri konumuna yükseldi" dedi.

Hedeflere el birliği ile ulaşacağız

Uzun vadede dünyanın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçı ülkesinden biri olmayı hedeflediklerini söyleyen Öksüz şunları dile getirdi: "Sektörümüzün önündeki rakiplerini geçmemesi için hiçbir sebebi yok. Zira alt yapımız da nitelikli istihdam gücümüz de güçlü tekstil firmalarımız da bu hedeflere ulaşacak birikime sahip. 2021 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiğimiz 9,4 milyar dolar ihracat sektörümüzün başarı çıtasını bir basamak yukarı taşıdığını gösteriyor. Hedef belli; bu hedeflere el birliği ile ulaşacağız. Gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmaları, Ar-Ge ve inovasyon kapasite programı, Ur-Ge projeleri ve fuarlarımızla kısa vadede 12 milyar dolar ihracat, orta vadede ise Dünya'nın en büyük ilk 3 tekstil ihracatçısı ülkesinden biri olmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz".

Tekstil sektörünü dünyaya tanıtmaya devam edecek

Birlik olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili de bilgi veren Öksüz, "Teknik tekstil ve Konfeksiyon Yan Sanayi Ur-Ge projelerimizi başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'nin döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik odaklı ilk Ur-Ge projesi olacak Sürdürülebilir Tekstiller Ur-Ge projemiz için firmalarımızdan talep toplayarak Bakanlığımızın onaylarına sunduk. Rusya, Kırgızistan, Gürcistan Sanal Ticaret Heyetlerimiz ve Premiere Vision Sanal Fuarımızla firmalarımızın uluslararası alıcılarla binlerce ikili görüşme yapılmasını sağladık. Sektörümüzü haksız rekabet karşısında korumak için var gücümüzle mücadele ettik. Uluslararası Moda Tasarımcılarıyla iş birliği yaparak trend seminerlerimizi gerçekleştirdik. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen ilk sergi çalışması, yine Birliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizin destekleriyle, Türkiye'nin 150'yi aşkın tarihi dokuma tespit ederek Türkiye'nin Dokuma Atlası Projesini hayata geçirdik. Önümüzdeki dönemde projemizin tüm dünyada tanıtılması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde hem sektörümüze hem de ülke ekonomimize dev katkı sağlayan üye firmalarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ödül töreninde 35 platin, 59 altın, 74 gümüş ve 302 bronz olmak üzere toplam 470 firma ödül, 652 firma ise başarı sertifikası almaya hak kazandı. - İSTANBUL

Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat
Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tekstilde hedef 12 milyar dolar ihracat - Son Dakika


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