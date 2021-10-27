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Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor

27.10.2021 23:37

- Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor Denizli Büyükşehir kömür denetimlerine devam ediyor Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere...

- Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor

Denizli Büyükşehir kömür denetimlerine devam ediyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ısınmadan kaynaklanan soba ve kaloriferlerin neden olduğu hava kirliliğini önlemek için kömür satış noktalarında denetimlere devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü için yetki devri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında hava kirliliğinin minimum düzeyde olması için kömür satış noktalarında denetimlere başladı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı hava kirliliği denetim ekipleri, kömür satışı yapılan noktalarda rastgele seçilen torba kömürlerden numuneler alarak, analiz için akredite laboratuvarlara gönderiyor. Burada bir dizi işlemden geçen kömürün kalitesinin yeterli düzeyde olup olmadığı tespit ediliyor. Denetimlerde ayrıca kömür satışı yapan işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile satış izin belgelerinin olup olmadığı ve kömür çuvallarının üzerinde Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan yerli ve ithal kömür torba örneğine uygun olup olmadığı da kontrol ediliyor.

Kömürde ısıl değerlere dikkat

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'de hava kirliliğini en aza indirebilmek amacıyla gerekli kontrolleri sürdürdüklerini söyledi. 2016 yılında alınan Denizli İl Mahalli Çevre Kurulu kararlarını hatırlatan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Doğalgaz altyapısı tamamlanan bölgelerdeki merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda kömür kullanımı tamamen yasaklanmıştır. Doğalgaz alt yapısı olmayan bölgelerde merkezi ısınma sistemine sahip 5 daire ve üzeri binalarda ise TSE standartlarına göre bacalara filtre takma zorunluluğu bulunmaktadır. Bunun yan sıra kullanılan yerli kömürlerde alt ısıl değerin MÇK Kararı'na göre 5400 kcal/kg ve kükürt oranının yüzde 1,2, ithal kömürde ise alt ısıl değerin 7200 kcal/kg ve kükürt oranının ise yüzde 0,9 olmasına dikkat edilmektedir"

Denetimler aralıksız sürecek

Kömür satış noktaları ve tüm hanelerde kömür denetimlerini sürdüreceklerini kaydeden Değirmenci, "Kışın kalitesiz kaçak kömür tüketimi, hava kirliliğini artıran etkenlerin başında geliyor. Çevreye büyük zarar veren hava kirliliği, insan sağlığı açısından da büyük tehlike oluşturuyor. Solunum enfeksiyonlarına neden olan hava kirliliği, akciğer iltihabı, astım atakları, akciğer kanseri, sinirsel ve gelişimsel hastalıkları ve KOAH gibi bir çok hastalığı tetikliyor. Aldığımız bu numuneler Denizli Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Denizli Çevre Kalite Laboratuarı'nda analizleri yaptırılıyor. Analizleri olumsuz çıkan kömürlerin şehrimizde satışlarını yasaklamaktayız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz açıkta satışı yapılan kömür alınmaması, kaliteli yakıt kullanılması, yakma sistemlerinin bakım ve temizliklerinin düzenli yapılması, kömürü tutuştururken odun kullanılması ve yakıt özelliği taşımayan boyalı ve cilalı malzemeler ile plastik malzemelerin kesinlikle kullanılmaması ve eğer olumsuz bir şeyle karşılaşırlarsa belediyemize bilgi vermeleridir. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi olan İklim Krizi ile mücadele kapsamında sera gazı salımlarını ve ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğini en az düzeye indirmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak denetimlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz" dedi.

Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor
Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor
Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor
Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Temiz hava için denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika


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